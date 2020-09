Jennifer López va en busca del nombre propio

Cuando se enteró que dentro de la panza de Marisol pateaba una niña, Federico López, el cantante y tecladista de Sol y Fe, ya tenía en mente un nombre: Jennifer, con lo que la combinación con su apellido convertiría a la nena en un homónimo de la diva musical que conquistó a todos con su voz potente y sus movimientos. La nueva integrante del clan López llegó para revolucionar a la familia, algo que estaba escrito en el destino de su papá. Doce años después, Jennifer brilla con sus pasos de baile y con su voz.

La adolescente se presentó en su primer concurso, La Canción Argentina Junior —la versión virtual del famoso segmento que condujo alguna vez Marcelo Tinelli— y, como representante de la provincia, busca triunfar entre concursantes de todo el país. Las votaciones comienzan este sábado a través de la página y durarán hasta el próximo sábado. Si pasa, tendrá una votación internacional y el ganador será conocido el 26 de septiembre.

Hasta el año pasado, Jennifer era la única de su familia que no incursionaba en el canto de manera profesional. La música le llamó la atención a los tres años y a los siete se animó a grabar su primer cover, pero con el tiempo lo abandonó por completo para dedicarse al baile.

En el 2019 sus padres estaban en España, donde la pequeña López comenzó a tomar clases de piano. “Fue imposible no tocar el instrumento y cantar al mismo tiempo. En ese momento me di cuenta de que me gustaba mi voz y le dije a mi papá que quería empezar a interpretar las canciones que hacían ellos”, contó Jennifer con total soltura.

Su padre expresó que entre sus compañeros de escuela la pequeña destaca por su carisma. “Siempre le gustó ser el centro de atención. No fue un error ponerle Jennifer como nombre, siento que su talento la llevará lejos”, agregó con orgullo.

En tiempos de confinamiento la familia tuvo que quedarse en casa y el mejor entretenimiento que consiguieron para pasar los días fue subir canciones todas las semanas en las redes sociales. Una de las publicaciones fue “El mejor papá”, un tema escrito por Federico e interpretado por Jennifer. “El video llegó a oídos de uno de los organizadores del concurso y días después nos avisaron que estaba invitada a representar a San Luis en el certamen”, recordó López.

Totalmente consciente de que competirá con otros chicos, Je-nnifer aseguró que está confiada y segura por los resultados. “Estoy muy contenta por la oportunidad que me dieron y agradecida de representar a mi provincia”, expresó la artista, quien dedica la mitad de su día al canto y al baile. Cuando se sienta en la computadora, mira tutoriales para tocar el piano y alimentar el talento.

Dentro de su grupo de amigos y compañeros de escuela es la única cantante del curso. “Tengo un amigo que toca la guitarra y me gustaría en algún futuro compartir escenario con él”, expresó.

Jennifer, quien sabe quién es "JLo" y admira su carrera y la de otras artistas como Whitney Houston, Celine Dion o Mariah Carey, espera que su futuro sea prometedor en la música. Con seguridad plena, les comentó a sus padres que al terminar la escuela quiere embarcarse en un crucero y trabajar con su voz. “Me encantaría recorrer el mundo y cantar mis canciones. Siento que es el sueño de toda mi vida”, aseguró decidida.