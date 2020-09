Bautista Sosa, apasionado por la lectura, "devoró" 173 libros

El aislamiento social por la pandemia permite realizar actividades en casa que quizás habitualmente las personas no hacían por no tener el tiempo suficiente. Bautista Sosa, un chico puntano de 11 años, aprovechó la cuarentena para leer, disfrutó de 173 obras y resultó ser el lector destacado de la provincia, premiado por la Fundación Leer, al igual que su maestra de la escuela 5 “Bartolomé Mitre”, Verónica Ledesma, por incentivarlo en ese hábito. El 25 de septiembre, Bautista participará de la Maratón Nacional de Lectura, representando a la provincia.

Este año la educación tuvo que buscar nuevos horizontes, formas y modalidades para que los chicos puedan seguir aprendiendo. La virtualidad se convirtió en la única herramienta disponible para los docentes, pero para eso cada maestra tuvo que acomodarse con la tecnología. La “seño” Verónica trabajaba desde el año pasado en crear en sus alumnos el hábito de leer, pero este año tuvo que buscar una alternativa online para continuar con esa misión.

“Trabajábamos con bibliotecas áulicas y este año tuve que pensar qué forma tenía para conectar a los chicos con la lectura. Me pareció una linda oportunidad inscribirlos en la plataforma virtual de la fundación”, contó Verónica.

Vocación. Durante la pandemia, Verónica buscó la forma de inculcar a sus alumnos el vínculo con los libros.

Sobre el proceso para que los chicos pudieran acceder al sitio, la docente explicó: "Me generé un usuario como docente y después les pasé a los chicos por WhatsApp las instrucciones porque todavía no estábamos trabajando con Classroom. Les expliqué los pasos para que pudieran hacerse su cuenta y entrar al aula en la que yo me había registrado. Y así fue como, de a poquito y con esfuerzo, todos los chicos fueron aprendiendo cómo ingresar y se engancharon con la actividad, desde lo virtual en esta oportunidad”, explicó la docente.

Bautista y sus compañeros participaron del llamado Leer 20-20, el Desafío, una campaña de la fundación que consiste en que, en el transcurso de un año, cada chico aborde como mínimo veinte obras de literatura. “Está pensada para que los niños empiecen a disfrutar de la lectura todos los días en casa”, indica su página web. Sin embargo, ni Verónica ni sus alumnos sabían que había premios para el que más textos disfrutara. La docente y Bautista recibieron la grata sorpresa de ser premiados por su esfuerzo. El niño galardonado leyó 173 libros de manera virtual, cumplió con ocho desafíos y ganó 224 medallas doradas del sitio.

“Empezamos a usar la plataforma y no sabíamos que existía un premio final o que había un reconocimiento. Trabajamos en lo cotidiano, di Lengua en sexto grado a los chicos y un día la escuela recibió un llamado de la fundación, se comunicaron conmigo para avisarme que Bautista fue el que más leyó de San Luis y me felicitaron a mí porque consideran que el rol docente es fundamental en el acompañamiento”, contó Verónica.

Silvia Lucero, la mamá de Bautista, dijo que él está muy feliz y que ella está muy contenta porque a su hijo le encantan los libros. Le gusta conectarse a la tarde. “Le dedica una hora o media todos los días”, contó. Además, la madre del premiado dijo que desde que aprendió, Bautista siempre se sienta un ratito a disfrutar de esa actividad.

“La fundación se comunicó con la familia de 'Bauti' para felicitarlo y para enviarle un premio a su casa. A mí me enviaron un libro con una carta felicitándome”, contó Verónica. El joven estudiante recibió seis libros y un diploma.

“Nos comunicaron que ahora estamos próximos a la Maratón Nacional de Lectura, que este año va a ser digital, y ahí van a anunciar a nivel nacional todos los chicos que han sido reconocidos de cada provincia. A 'Bauti' le pidieron que envíe un video agradeciendo por haber sido reconocido, saludando a todos los chicos del país e invitándolos a que ingresen a la plataforma y lean”, explicó la docente.

Silvia confirmó que Bautista representará a la provincia en la Maratón Nacional de Lectura, que será el próximo 25 de septiembre.

En la edición del año pasado, la alumna que recibió el galardón provincial fue Lourdes Gallo Leiva, de la escuela 427 Provincia de Córdoba, por haber leído 148 textos. Mientras que en 2018, con 220 libros, el premiado fue Kevin Villegas, alumno de la escuela 312 República de Chile. La provincia de San Luis lleva varias ediciones participando de este concurso.

Más de veinte años

La Fundación Leer es una organización no gubernamental que comenzó a trabajar en 1997 con el objetivo de promover la alfabetización e incentivar la actividad que le da el nombre. Según indica su página web, el año pasado, en la 17ª Maratón Nacional participaron 6 millones de niños, jóvenes y adultos pertenecientes a 19.800 instituciones de 3.454 localidades del país.

La plataforma es usada por la mayoría de las localidades de la provincia. En las principales ciudades de San Luis hay gran cantidad de usuarios del sitio: en la capital hay 2.315, en Villa Mercedes, 563 y en Villa de Merlo, 370.

El hábito de la lectura genera cambios en las competencias lectoras de los niños. Al ejercitarlo en forma cotidiana se puede mejorar en un 83% la expresión oral, un 75% la expresión escrita, 81% la variedad y precisión del vocabulario y un 67% el nivel de conciencia ortográfica, según señala la entidad.