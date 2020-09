Miguel Pesce: “Es difícil saber qué va a pasar con el dólar blue; es un mercado ilegal”

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, admitió hoy que "es muy difícil saber lo que va a pasar" con la cotización del dólar blue, porque -advirtió- se trata de un “mercado ilegal".



Para el funcionario, el mercado paralelo del dólar "es ilegal, delictivo. Cuando hicimos allanamientos en las cuevas, que está muy bien llamarlas así, encontramos que hay narcotraficantes y traficantes de armas. Es imposible saber lo que está dispuesto a pagar el delito".



"Pero hay una visión romántica de ese mercado: la gente va a un arbolito que realiza el cambio y son todos muy simpáticos, pero es lo mismo que ir a comprar repuestos a un desarmadero de autos. Por eso no sabemos qué va a pasar en ese mercado", graficó Pesce, en declaraciones radiales.



Además, alertó: "La gente que hace eso (comprar dólares en el mercado ilegal) que lo asuma, porque puede estar comprándole a alguien que cometió un delito".



El jefe de la autoridad monetaria destacó que las últimas medidas que tomó ese organismo junto con la AFIP para endurecer el cepo, "van en el sentido de transparentar los mercados, ya que estamos teniendo compras muy fuertes de dólar ahorro".



Desde este miércoles, quienes compren dólares pagarán un 35% de recargo a cuenta de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales, que se aplicará sobre las operaciones alcanzadas por el "Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)".



"También tenemos otros problemas. Desde la crisis cambiaria iniciada en el Gobierno anterior, las personas que no tienen domicilio en la Argentina no pueden operar para formar activos externos.

Los fondos especulativos que ingresaron al mercado a comprar bonos bajo ley argentina no podían comprar dólares y el camino que encontraron es el contado con liquidación. Ahora se los prohibimos", añadió Pesce.



No obstante, aclaró que "tenemos la percepción de que todo el mundo compra dólares y no es así, no llegan a los seis millones de argentinos".



"La mayoría de los argentinos no compra dólares", concluyó el funcionario.

NA