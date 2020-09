Este lunes tratarán en comisión el pedido de desafuero de Rosendo

En 48 horas, el destino, al menos en lo inmediato, del senador por el Departamento Pedernera Ariel Rosendo, podría ser definido. Mañana, una comisión de la Cámara de Senadores analizará el nuevo pedido de desafuero del legislador hecho por el juez de instrucción Penal 2, Leandro Estrada, quien lo procesó y le dictó prisión preventiva por "Robo doblemente calificado por efracción o fractura y por ser en poblado y en banda", "Desobediencia a una orden judicial" y "Violación de las medidas antiepidémicas". Si dicha evaluación es llevada adelante en tiempo y en forma, el paso posterior es que los senadores resuelvan, en sesión, si le quitan o no los fueros a su par.



El viernes 11 ingresó el oficio judicial de la resolución, y el pasado martes 15 tomó estado legislativo. El siguiente paso es que el pedido de desafuero sea tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales del cuerpo. Eso sucederá mañana.

Según explicó el senador por el Departamento San Martín Pablo Garro, la comisión que él preside está integrada por otros senadores, entre los cuales está Rosendo. "Entonces por una cuestión de lógica, él no va a poder participar y tendrá que ser reemplazado por otro legislador. En este caso, para completar el cupo", aclaró.



Si el trámite transcurre sin demoras, el martes pasadas las 14, cuando el Senado termine de sesionar, quedará definido si Rosendo mantendrá los fueros hasta que termine su mandato, el 10 de diciembre del 2021, o si perderá esa protección.

La Cámara rechazó que le quitaran la inmunidad a Rosendo cuando fue llamado a indagatoria.







De resultar desaforado, el Senado deberá comunicarle al Juzgado Penal 2 la disposición y, una vez notificado el juez instructor, la orden de detención expedida por él contra Rosendo deberá ser ejecutada de inmediato, señaló una fuente judicial.

Garro explicó que el primer pedido de desafuero realizado por Estrada, que fue tratado el 23 de junio pasado, fue denegado por la Cámara, ya que los legisladores consideraron que Rosendo no había tenido la oportunidad de defenderse. "Entendimos que en esa instancia, en la que el magistrado pidió sacarle los fueros para llamarlo a indagatoria, no correspondía, porque no había ningún impedimento para que pudiera seguir investigando y llevar el procedimiento con normalidad", dijo.



Interpretaron en ese momento que la inmunidad del legislador no significaba "un obstáculo que pudiera entorpecer el accionar de la Justicia".



Los hechos por los que está en juego la libertad del senador provincial ocurrieron el lunes 18 de mayo pasado. Según lo indicado por los investigadores, ese día a la madrugada, Rosendo, acompañado por su hija de 12 años y otras seis o siete personas, se llevó pertenencias de una propiedad del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), donde supo vivir con su expareja, Ivana Massimino, cuando era secretario gremial. En esa oportunidad también se llevó efectos personales de su expareja, a cuyo domicilio, además, tenía prohibido acercarse. Ella lo ha denunciado por violencia de género.