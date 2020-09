El "Indio" Solari volvió a cantar en un show por streaming

Carlos "El Indio" Solari intervino en el recital que dio su banda "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado este sábado a la noche, en un show que se vio por la plataforma streaming y que incluyó más de 30 temas en casi tres horas de música desde el escenario del estadio Malvinas Argentinas de Argentinos Juniors, en el barrio porteño de La Paternal.

Con la excusa de celebrar los 15 años desde su formación para acompañar al ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en los inicios de su aventura solista, la banda estrenó el documental "Con los puños en alto", en donde testimonian las vivencias junto a este particular artista y luego brindó un concierto de casi tres horas, en donde no faltaron los clásicos.

Los momentos cumbre del show fueron cuando se vio la imagen y se escuchó la voz del "Indio" en "Yo, caníbal", "Porco Rex", "Susanita", y en temas solistas del guitarrista Baltasar Comotto y el tecladista Pablo Sbaraglia.

Sin embargo, la gran novedad fue escuchar en vivo "La moda no es vanguardia", "La oscuridad" y "Pinturas de guerra", tres canciones del último disco "El ruiseñor, el amor y la muerte", que debido a la pandemia por el coronavirus nunca fue presentado en concierto.

Minutos antes de terminar el recital, Sbaraglia agradeció al público y recordó: "En este momento lo más importante es cuidar al prójimo".

El último tema de la noche fue el clásico "Ji ji ji" y cada uno desde su lugar se sumó al pogo virtual.

La banda iba a presentarse en marzo pasado en la ciudad de Rosario, pero fue cancelada debido a la cuarentena obligatoria que dispuso el gobierno nacional para intentar frenar el avance del coronavirus, por lo que es probable que esa ciudad santafesina sea la elegida de manera presencial cuando se concrete la nueva normalidad.

Solari ya había intervenido en este formato en otros recitales de "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado", que lo hicieron sin su líder para recaudar fondos para un tratamiento médico para el baterista Martín Carrizo y, debido a la excelente repercusión, decidió continuar con esta modalidad.

Según informó la organización del espectáculo, el show fue seguido por 20 mil personas, tope que se puso a la hora de vender entradas para asegurar una conectividad óptima.

El grupo que encabeza "El Indio" lo integran Comotto, Gaspar Benegas, ambos en guitarras; Sbaraglia, teclados; Fernando Nalé, en bajo; Débora Dixon y Luciana Palacios, en coros; Sergio Colombo, en saxo; Miguel Ángel Tallarita, en trompeta; Y Ramiro López Narguil, en batería.

