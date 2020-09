Europa advierte que el trabajo frente a la COVID-19 continúa

El aumento reciente de los contagios en Europa implicó una seria advertencia por parte de las autoridades sanitarias de esa región, de cara al futuro inmediato y a las medidas necesarias para la contención de la pandemia de COVID-19.

La Comisión Europea y el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) advirtieron que la situación epidemiológica actual supone un riesgo “creciente” para los grupos más vulnerables y para los trabajadores sanitarios, por lo que exigieron una actuación “inmediata y específica” para atajar el preocupante aumento de los casos en Europa.

“Estamos en un momento decisivo y todos tienen que actuar con decisión y utilizar las herramientas que tenemos. Esto significa que todos los Estados miembros deberían estar preparados para desplegar medidas de control inmediatamente y en el momento adecuado. Puede ser nuestra última oportunidad para evitar una repetición de la última primavera”, alertó la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, según publicó La Vanguardia.

En una conferencia de prensa, el ECDC presentó un análisis de riesgo actualizado en el que destaca que es vital que los Estados miembros desplieguen “todas las medidas necesarias” en cuanto detecten “la primera señal de nuevos brotes”.

Según ambas instituciones, se deben aumentar la capacidad de pruebas diagnósticas y el rastreo de casos, mejorar los recursos de vigilancia de salud pública, garantizar el acceso a equipos de protección personal y medicinas y asegurar una capacidad sanitaria suficiente.

“Estamos viendo un incremento preocupante del número de casos de COVID-19 en Europa. Hasta que haya una vacuna segura y efectiva disponible, la identificación rápida, los test y el aislamiento de contactos de alto riesgo son algunas de las medidas más efectivas para reducir la transmisión”, subrayó la directora del ECDC, Andrea Ammon.

Sin embargo, el nuevo análisis de riesgo del organismo sanitario europeo advirtió que las intervenciones “no farmacéuticas”, como la distancia social, la higiene o el uso de mascarillas han demostrado no ser suficientes para reducir o controlar la exposición al virus.

Por ello, el ECDC identificó algunas opciones alternativas que pasan por reforzar los recursos del sistema sanitario y redoblar los esfuerzos dedicados especialmente a las personas de grupos de riesgo y a los trabajadores de la salud.

A su vez, la comisaria Kyriakides recalcó que el análisis del ECDC “muestra que no se puede bajar la guardia”.

“Con algunos Estados miembros experimentando cifras de casos más elevadas que durante el pico de marzo, está meridianamente claro que no hemos superado la crisis”, dijo.

El trabajo frente a la COVID-19 aún demanda mucho camino por recorrer.