Un perro mató a su mascota y piden concientizar la tenencia

“El miércoles, entre las 18:30 y las 19:15, saqué a 'Candy' unos minutos. Me di vuelta, cerré la puerta con llave y cuando quise ver el perro ya la había atacado. Fue todo en un segundo", dijo Mónica Montesi, una vecina del barrio 116 Viviendas de la ciudad de San Luis, a la que un pitbull le mató su perrita.

Montesi y su familia tenían a "Candy" desde 2009. La trajeron a su hogar por recomendación de un psicólogo: Catalina, hija de Montesi, estaba muy triste por la muerte de su abuelo.

"Candy" se transformó en una integrante más de la familia. Por su tamaño no la podían dejar sola, con lo cual los acompañó en todo momento, incluso en las vacaciones. La familia solía sacar a pasear a "Candy" con muchas precauciones dado que a metros de su casa, un vecino tenía un pitbull que, cada vez que abría el portón, se escapaba. Siempre tuvieron el cuidado de que no se acercara, pensaban lo peor, pero finalmente no pudieron evitarlo. En un descuido el animal atacó al can y lo mató.

“Tenía la lengüita afuera, se le puso toda blanca”, recordó Catalina mientras contemplaba un pequeño homenaje con velas que había improvisado como duelo.

Una vecina del barrio, que prefirió reservar su nombre, atestiguó el ataque. “Últimamente estaba escapándose mucho. El problema es que el dueño no tuvo ciertos cuidados, por ejemplo, no lo sacaban a pasear, el perro estaba siempre encerrado, entonces es lógico que tuviera actitudes violentas”, expresó.

Pedimos a la gente que tome conciencia con la tenencia de este tipo de perros, que en sí no tienen la culpa (Mónica Montesi)

Montesi aseguró que el propietario del perro se ofreció a llevarla a una veterinaria, pero era demasiado tarde, nada se podía hacer.

“Una pareja que pasaba justo por acá cuando fue el ataque, le gritaba al dueño: inconsciente, ¿cómo vas a dejar al perro en la calle?”, sostuvo.

La familia asegura que hará una exposición policial. Desconocen el alcance que pueda tener la medida, pero quieren que el hecho quede registrado de alguna manera.

De acuerdo a lo que describieron, tras el ataque, un vehículo se acercó a la casa del dueño del animal y se lo llevó. No saben si volverán a traerlo, de todas maneras, temen que vuelva a ocurrir y piden concientizar la tenencia de este tipo de mascotas. En la ciudad una ordenanza obliga a los dueños de perros potencialmente peligrosos a registrarlos. Si no están anotados y ocurre un ataque, pueden recibir una multa.

“Hoy le ocurrió a 'Candy', pero le puede pasar a un niño. Pedimos a la gente que tome conciencia con la tenencia de este tipo de perros, que en sí no tienen la culpa, incluso son hermosos. Ellos actúan por instinto, el que tiene que tener cuidado es el humano. Esta zona es complicada con la seguridad y muchas veces buscan tener estos perros como prevención de robos. Cada cual es libre de hacerlo, pero instamos a que tomen todos los cuidados”, concluyó.