Villa Mercedes: suben a un 20% el descuento por el pago anual de las tasas

Para que los mercedinos puedan tener al día sus impuestos, la Secretaría de Economía y Finanzas local informó que está vigente la opción de pago anual de tasas municipales y de Obras Sanitarias Mercedes (OSM). A modo de reconocimiento por el cumplimiento al contribuyente, otorgan beneficios para quienes lo realicen. Hay tiempo hasta el 17 de febrero y podrán ahorrar hasta un 20%. En el caso de que no reciban la factura en su domicilio, cada vecino puede descargarla desde la página online de la Comuna.

Años anteriores el descuento era de un 15% pero en esta oportunidad incrementaron un 5%. "Incluso aquellas personas que tengan sus fincas al día pueden llegar a pagar hasta un 30% menos. Pero los que no habían elegido esta opción, no es impedimento para que se adhieran ahora", explicó Nicolás González Ferro, responsable del área.

El funcionario remarcó que, hasta el momento, de los contribuyentes que no presentan deudas un 15% ya eligió usar el beneficio, pero esperan que cada día más mercedinos puedan utilizarlo.

"Este es un incentivo no solo para que no haya morosos, sino también para alivianar el bolsillo de los ciudadanos. Para muchos es más cómodo porque abonan una sola vez y ya después no tienen que estar pendientes de los vencimientos. Los comerciantes, por ejemplo, suelen hacerlo todos los años", agregó.

Además, el secretario comentó que quienes no tengan acceso a internet para ingresar al sitio web y buscar su boleta pueden acercase por la oficina de Rentas y solicitarla. "Para pagarla no es necesario que vengan hasta el edificio, pueden utilizar todos los métodos que ya están habilitados, como el homebanking, en los lugares habituales de cobro o en nuestras cajas. También lo pueden hacer en efectivo o con tarjeta", añadió.

Descuentos excepcionales

Los jubilados, pensionados y veteranos de guerra pueden gestionar descuentos de un 60%, mientras que las personas con discapacidad están exentas del pago de impuestos.

Para los adultos mayores y beneficiarios de algún subsidio hay un descuento de más de la mitad del monto total, y quienes están al día pueden tener hasta un 70% de rebaja en el pago de tasas mensuales, aunque no en la anual.

"Para poder gozar del beneficio el titular debe cumplir con una serie de requisitos que están publicados en el sitio web de la Comuna. Básicamente es presentar una constancia que avale que es jubilado, pensionado o lo que fuere y allí se arma un expediente para que tengan esa bonificación por decreto. De esta manera, le damos cumplimiento a la ley impositiva que prioriza a diferentes sectores vulnerables", afirmó González Ferro.

También sostuvo que quienes tengan dudas de si les corresponde o no el beneficio, pueden acercarse por las oficinas ubicadas en Curupaytí 85 en el ala norte del edificio municipal.

"Es decir, el jubilado va a recibir todos los meses la boleta con el descuento correspondiente directamente", dijo. Pero los contribuyentes que estén dentro de estos grupos y deseen utilizar el pago anual abonarán el 20% menos.