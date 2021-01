Federal A de AFA: Juventud sale de visita y Estudiantes juega en casa

Juventud y Estudiantes buscarán acomodarse mejor en la tabla de posiciones del Torneo Federal A de AFA. El "Juve" visitará a Sansinena y el "Verde" será local contra Sol de Mayo. Los dos partidos comenzarán a las 18.

Los elencos puntanos necesitan ganar. Juventud para salir del fondo de la tabla de la Zona Campeonato. Y Estudiantes para tener una mínima chance en la Zona Reválida.

Si bien es cierto que los equipos sanluiseños no llegan de la mejor forma a la cita de hoy, también es verdad que enfrentarán a dos rivales que también vienen de capa caída. Tanto Sansinena como Sol de Mayo no están atravesando un buen momento.

Juventud no hizo pie en esta parte del campeonato. Marcelo Fuentes no le pudo encontrar la vuelta y solo consiguió dos puntos. Estudiantes se hace fuerte de local. Ganó los dos partidos y no recibió goles, pero le cuesta mucho de visitante, donde perdió los dos compromisos y no pudo convertir.

Quiere el tercero. El "Verde" desea festejar en La Punta, donde ganó dos veces y no recibió goles en contra.

Esta tarde será una buena oportunidad para encontrar el rumbo. Las victorias siempre son buenas para levantar el ánimo. Juventud tiene dos chances más para el ascenso, mientras que Estudiantes no "tiene mañana", si no clasifica primero en su zona se termina el campeonato para la escuadra que dirige la dupla Paredes-De la Fuente.

La pandemia le jugó una mala pasada a todos los equipos, pero a los sanluiseños les pegó muy fuerte. Se desmantelaron, llegaron muchos jugadores nuevos en esta parte nueva del campeonato —que es corto—, y no les dio tiempo a los entrenadores para buscar la puesta a punto. El "Juve" deberá sumar para acomodarse lo mejor posible en la tabla. El "Verde" si no consigue el "1" en la Reválida tendrá que usar este certamen de aprendizaje y tratar de hacer las bases para lo que viene.

Los cuerpos técnicos no confirmaron los equipos para los duelos de esta tarde.

El Federal A, tanto en la Zona Campeonato como en la Reválida, fue muy irregular. Algunos equipos que empezaron bien se cayeron; y otros que comenzaron mal metieron un par de partidos, y se acomodaron arriba.

La cita es hoy a las 18. Juventud va en busca de la primera victoria en esta parte del certamen. Estudiantes, en La Punta, tratando de seguir con su seguidilla en casa. Habrá que ver si pueden enderezar el rumbo. Ambos están con la obligación de ganar, aunque ni el triunfo les garantiza nada, una victoria para los dos cotiza en bolsa, principalmente en el plano anímico y para recuperar la confianza.

El fútbol, al igual que la vida, siempre da revancha, y esta tarde puede ser la tarde de Juventud y Estudiantes que necesitan volver a sonreír en el Torneo Federal A de AFA.