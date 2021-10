Vale Acevedo llega a San Luis con canciones y magia

"Hacete 'Señor Kioskero' a lo Vale”, cuenta Valentina Acevedo que le piden cada vez que se sube al escenario y ella, como un hada madrina del rock nacional, cumple los deseos de su público. La cantante alterna las canciones de su autoría con los covers que la hicieron famosa gracias a los videos caseros que subió a YouTube; y si bien el mayor logro de un artista es que lo conozcan por sus temas, algo que está bastante cerca de lograr, por el momento le piden que interprete melodías de otros pero con su característica voz.

Esta noche, a partir de las 22:30, Vale se presenta en All Right en un formato acústico con su guitarra, algunos efectos y “magia”, más la invitación especial que le hizo a la puntana Anto Quevedo. Mañana arribará a Villa Mercedes para presentar el mismo show en Morrison bar. En ambos hará un “miti y miti” de temas propios y covers, y dejará un momento más íntimo para decir algunas palabras.

“Es un show que es íntimo y fiestero porque al principio arrancamos con temas tranquis y, en un momento, voy a intentar dejar a la gente lo más manija posible”, cuenta con sus joviales y frescos 25 años.

La cantante vino a la provincia a principio de año, tocó el 18 de abril en Villa Mercedes, y espera que esta vez el público la reciba con la misma buena onda de siempre. “La verdad es que es hermoso volver, la gente es divina. Me encanta visitar la provincia”, remarcó.

En esta oportunidad, Acevedo regresa con un nuevo sencillo, “Preguntame”, en el cual reflexiona sobre la importancia de vivir el momento sin pensar en el futuro y de disfrutar el éxtasis del ahora, que viene acompañado de conocer gente nueva, enamorarse por primera vez o ir a una fiesta. Se trata de las pequeñas emociones que acompañan el transcurrir.

“El ejercicio es ver lo lindo porque si no, uno vive lamentándose. El tema habla un poco de eso, de ‘preguntame lo que hice ayer o lo que haré mañana’, que no importa tanto porque estoy viviendo el presente”, explicó. Y agregó: “Hago estos temas también para mí, como para consolarme y sacar la ansiedad”.

El próximo paso en la carrera de Vale es sacar su sencillo antes de que termine el año para comenzar el 2022 con energías recargadas y un proyecto aún mayor: su primer álbum de estudio con toda una temática nueva.

“Hablé con un amigo que estaba laburando en un lugar que no le gusta, con una pareja que no lo hacía feliz y sentía que su vida no la manejaba él sino que era un personaje secundario. A mí también me pasó. Si bien me dedico a lo que me gusta, a veces uno depende de lo que digan los padres, los amigos y demás. Este tema es para que la gente saque todo el poder que tiene adentro y se anime a romper las reglas en el buen sentido”, adelantó sobre su próximo sencillo la cantante de las emociones a la que le gusta vivir el momento y cambiar las normas.