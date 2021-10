Precios congelados: polémica y cruces por el desabastecimiento

Con la entrada en vigencia del congelamiento de precios de casi 1.500 productos de la canasta básica, que regirá en todo el país durante tres meses, el presidente de la Cámara de Comercio, Mario Grinman, advirtió que habrá desabastecimiento de productos por la medida, lo que provocó la reacción del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien lo cruzó al tildar sus dichos como "amenazas".

La medida formalizada por medio de la Resolución 1050/2021, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, podrá prorrogarse "en caso de persistir las circunstancias de excepción que la motivan", aclaró la secretaría.

Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), sostuvo en declaraciones radiales: "Va a haber desa-

bastecimientos, de eso no tengo dudas. Cuando se les terminen los productos que ya están fabricados, si dan pérdidas, no se van a volver a fabricar. No entiendo cómo no se dan cuenta de que eso va a ser así".

Para el empresario, la medida es un "paliativo" para que la sociedad "tenga la sensación de que está un poquito mejor". Señaló que se retrotrajeron los precios al número establecido al 1º de octubre, pero aclaró que los aumentos posteriores a esa fecha habían sido aprobados por Paula Español, exsecretaria de Comercio Interior, reemplazada por Feletti.

Y agregó: "En este caso, lo que nos dijeron, no podíamos acordar nada, impusieron todo. Nos dijeron: 'Es esto o vamos con la resolución 20.680". La referencia apuntó en realidad a la Ley 20.680, conocida como Ley de Desabastecimiento.

Grinman insistió en que los empresarios no son formadores de precios, sino "el último eslabón de la cadena", y lanzó: "Para el gobernante siempre es más fácil encontrar un culpable que ver los errores propios. Todos los gobiernos implementaron controles, pero no sirven. Son una aspirina que calma un dolor momentáneo a una enfermedad compleja de años", aseguró.

La iniciativa privada y la competencia... constituyen la mejor estrategia para combatir la inflación. Cámara de Comercio.

Fue tal impacto de las declaraciones de Grinman en la Casa Rosada que, por la tarde, la Cámara de Comercio bajó el tono en un comunicado. Señaló que las declaraciones de Grinman "en modo alguno han pretendido amenazar al Gobierno ni a ningún otro sector del quehacer nacional".

¿Cuál había sido la respuesta oficial? Feletti, quien impulsó el congelamiento de precios, respondió las declaraciones de Grinman a través de Twitter: "Ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento. Lamentamos mucho este tipo de amenazas, que no son a un gobierno ni a una política, sino al pueblo argentino".

Y agregó: "Venimos de un tiempo muy duro y estamos tratando de salir adelante, poniendo todos un poquito para que la Argentina se vuelva, definitivamente, social y económicamente sostenible. Siempre estaremos abiertos al diálogo y a la negociación, pero no en estos términos".

Redacción / NTV