Repudio gremial a la demanda poggista que frenó el auxilio estatal

Para los gremialistas, cuando se libra una contienda electoral el “toma y daca” entre los candidatos puede ser feroz. Ellos admiten que los golpes sean del cinturón para arriba y que luego las urnas se expresen. Pero los sindicalistas no aceptarán que alguno de los candidatos suba a los trabajadores al ring. Precisamente eso piensan del candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Claudio Poggi, quien impulsó una demanda en contra del auxilio económico que el Gobierno de San Luis estaba a punto de otorgarles a miles de puntanos, tras aceptar lo planteado por el Consejo Económico y Social. En esos debates participaron secretarios generales de diversos gremios y por eso, hoy, repudian el fallo impulsado por el poggismo.

La CGT San Luis anunció una reunión para hoy o mañana. Entre todos definirán los pasos a seguir.

El fiscal federal Cristian Rachid trabajó varios días en torno a lo denunciado por Poggi, elevó la demanda y el juez Juan Esteban Maqueda hizo lugar a lo expuesto. Por eso, quedaron frenados los préstamos a empleados de la Administración Pública, beneficiarios del Plan de Inclusión y becarios 22AG. También, la implementación del Plan de Asistencia al Desempleado y frenó la entrega de microcréditos. A su vez, el pedido de Poggi impidió las ayudas extraordinarias que el Estado puntano iba a otorgarles a trabajadores privados. Los créditos para inversiones productivas también quedaron sin efecto.

"Desde la CGT pediremos una reunión con el ministro de Justicia, Fabián Filomena, para que nos expliquen bien y hacer alguna presentación. Esto no es un fallo en contra del Gobierno, sino en contra del pueblo, de los trabajadores, de los más humildes. Nosotros y el Estado queremos que la provincia vuelva a producir aun en pandemia, que ha sido muy dolorosa en todo sentido", señaló el secretario general de Camioneros y de la CGT San Luis, José Farías, en diálogo con El Diario.

Esto no es un fallo en contra del Gobierno, es en contra del pueblo, de los obreros, y perjudica a los más humildes". José Farías, secretario general del Gremio Camioneros y de la CGT San Luis.

"El gobierno provincial está trabajando arduamente para salir de la pandemia y que pasen estas cosas es muy doloroso. Estos muchachos de la oposición quieren que la ayuda se dé después de las elecciones. Pero, de acá a las elecciones, ¿cómo vamos a ayudar al ciudadano para que pueda salir de esta situación que vive? Además, hay algo que llama la atención, porque el poggismo se opone a alguna de estas medidas, pero a otras no. Queremos ver el fallo en profundidad", añadió el dirigente.

"Nosotros, la CGT, el movimiento obrero, representamos a los trabajadores privados y no privados, y obviamente vamos a hacer algo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados porque se le antoja a un personaje y hace esto en contra del pueblo. Que quede bien en claro que no nos quedaremos de brazos cruzados", afirmó Farías.

"Ellos no tienen necesidades, por eso joden a la gente"

Otra voz que no tardó en manifestar su descontento fue la del secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SIEP), Rubén Nemzoff, quien fustigó al poggismo por cortar el acceso a la obtención de créditos y de los desocupados a recibir una ayuda económica muy necesaria.

"Es repudiable la actitud de la oposición, porque perjudica a la gente y lo hace con un concepto liberal al creer que las personas humildes no piensan; ellos sienten que se los puede comprar con monedas y que solo ellos pueden pensar y resolver. Está claro que, como ellos no tienen necesidad, joden a la gente", afirmó el gremialista.

"No importa si la población necesitaba antes o no esta ayuda. La precisa igual. Si buscamos cuestionar decisiones del Gobierno, bueno, podemos criticar muchas cosas, pero hoy hay una gran necesidad en la gente. Hay personas desocupadas, compañeros cuyos sueldos están por debajo de la línea de pobreza. ¿Cuál es la respuesta del poggismo? 'Aguantá un mes más'. Es absurdo", agregó Nemzoff.

"La discusión política es una cosa, pero no hay que jugar con el hambre de la gente. Nuestro gremio ya hizo pública su postura y es el repudio total a este tipo de actitudes y a esta clase de políticos. Lo estamos manifestando, es absurdo lo del poggismo. Además, el intendente de La Punta, Martín Olivero, de Juntos por el Cambio, les dará a los empleados municipales un bono de $10.000. ¿En contra de eso no se pronunciará Juntos por el Cambio? Lo mismo ocurrió con el intendente de Potrero de los Funes, Daniel Orlando, quien inauguró un salón municipal con un almuerzo para todo el pueblo. ¿Eso no es electoralista?", se preguntó.

"No es de buena persona hacer este tipo de presentaciones judiciales, porque afectan directamente a la gente, que necesita una ayuda. El poggismo puede cuestionar cualquier decisión del Gobierno, pero está pésimo que juegue con el hambre de la gente", agregó Nemzoff.