Barbi Recanati presentó su libro en San Luis y este domingo hará un show

La artista llegó un día antes a la provincia para realizar esta actividad, ya que el domingo brindará un show dentro del Festival Inkieta en La Comuna. En su libro, "Mostras del rock", Barbi recopila las historias de mujeres y disidencias en la música que fueron opacadas por la industria y el ambiente machista.

“Soy una persona segura de sí misma físicamente, pero porque lo trabajo todos los días”, resaltó Recanati en un momento de la charla que brindó en el patio del museo puntano. “Lo trabajo todos los días y eso llegó con la edad. Pasaron los años y dejé de verme como las chicas que me cruzaba en la calle, y quiero abrazarme cada año de mi vida, es un re-laburo pero tiene que ver con eso: tener seguridad en mí misma”.

La vida de Recanati se encuentra traspasada por la música desde su infancia hasta la actualidad y todo lo que emprende o proyecta está vinculado con las artes. No fue casualidad que "Mostras..." tenga que ver con su personalidad melómana y con las ganas de revalorizar y divulgar la participación de la mujer en el rock.

"Mostras..." nació como un podcast impulsado por la radio "Futurock" que actualmente se puede escuchar en Spotify. "Cuando lo realicé me di cuenta que yo misma tenía mucho que aprender de la historia de las mujeres en la música. Sentía que lo conocía todo, pero no era así y eso me llevó a investigar por otros lados", contó la autora que no se considera escritora, pero sí una amante de las letras y la divulgación.

El libro tiene su bloque nacional, pero Barbi explicó que la mayoría de las historias que se cuentan son de músicas anglosajonas. "Está escrito desde mi mirada, con artistas que consumía en mi adolescencia y otras de mi interés que llegaron con la parte investigativa. Siempre con perspectiva feminista y dándole lugar a las disidencias", contó.

En cuanto a lo musical, la cantante adelantó que el show en "Festival Inkieta" es muy esperado por ella y su banda. "Es la primera vez en dos años que tocaremos en formato festival y volver a sentir el calor del público nos entusiasma", concluyó.

