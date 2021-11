Preocupa la desaparición de una tenista china que denunció a un político por abuso sexual

Dirigentes de la WTA manifestaron su preocupación por la desaparición de la tenista china Peng Shuai, ex número uno del ranking de dobles, de quien hace más de 10 días no se conoce su paradero, luego de denunciar al ex primer ministro por abuso sexual.

Hace dos semanas, Peng hizo una publicación en sus redes sociales contra Zhang Gaoli, ex vicepresidente y líder del Partido Comunista chino. Allí, indicó que el líder político la obligó a tener relaciones sexuales sin su consentimiento luego de un partido de tenis hace tres años.

El último torneo en el que participó Peng fue el de Doha, en febrero de 2020, antes del inicio de la pandemia de coronavirus. Algunas versiones indican que podría estar en Estados Unidos, escondida de Zhang, uno de los políticos más importantes entre 2013 y 2018.

Peng, quien sostuvo que no podía proporcionar pruebas para respaldar sus acusaciones, alegó en su posteo (que borró luego de media hora) haber tenido una relación intermitente que duró al menos 10 años con Zhang, que ahora tiene 75. "Esa tarde no estaba de acuerdo al principio y no paraba de llorar", escribió Peng sobre el día del hecho, en el que después de cenar con Zhang y su esposa, y tras mucha persuasión por parte del ex jerarca del Partido Comunista Chino, ella cedió, según el post que fue borrado y del que no se permitieron capturas, debido a las restricciones de China a las redes sociales.

Peng fue la jugadora de dobles número uno del mundo en 2014, la primera tenista china en liderar un ranking, después de ganar los títulos de dobles en Wimbledon en 2013 y el Roland Garros en 2014.

El director de la WTA Steve Simon pidió que las denuncias de la tenista Peng Shuai "sean investigadas de manera completa, justa, transparente y sin censura". "Los recientes eventos en China relacionados con una jugadora WTA, Peng Shuai, son de gran preocupación", añadió Simon.

La ex tenista estadounidense Chris Evert, una de las históricas del circuito femenino, se sumó al reclamo a través de Twitter: "Las acusaciones son muy preocupantes. Conozco a Peng desde que ella tenía 14 años, todos deberíamos estar preocupados, es grave, ¿dónde está ella? ¿Está a salvo? Toda información sería bienvenida".

NA.