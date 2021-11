La Feria de Ciencias mostró la dedicación y el talento de los chicos

Aprendizaje. Con su trabajo, los chicos de la sala C Rosa del Jardín Rayito de Sol, de la Escuela "Carlos Juan Rodríguez", aprendieron sobre fotografía. Fotos: Martín Gómez

Ingenio, dedicación y pasión fue lo que mostraron los alumnos puntanos en los proyectos que pasaron a la instancia nacional de la Feria de Ciencias. En total son 50 quienes representarán a la provincia del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Este año la muestra se desarrollaría de manera online.

La primera parada que hizo El Diario de la República para conocer los trabajos de los alumnos fue en la Escuela Pública Digital “Albert Einstein”. Martín Chaves, Leandro Casari, Joaquín Silva,

Luhé Ramonel, Luis Urviola y Joaquín Calderon asisten a 3° año y forman parte de la agrupación “Gruss A”. Ellos crearon desde cero el videojuego “Autuzzles puntanos”, que intenta divulgar a personalidades de San Luis.

“La idea principal de poner a autores puntanos fue porque muchos chicos no los conocen y no se interesan por nuestra cultura”, dijo Luis, quien fue el encargado de la parte de programación. Expresó que el juego es una herramienta poderosa para aprender, ya que no se lo toma como una tarea, sino más bien es algo para superar. “Yo a través de ellos aprendí historia, inglés y razonamiento lógico”, precisó.

Feliz por todo lo conseguido, Luhé explicó que el proyecto cuenta con varias partes. Una de ellas es un laberinto, en el que los participantes, a medida que avanzan, recogen mapas o estatuas; una vez superado ese paso, al final, brindan información como fecha de nacimiento y lugar, entre otras cosas, de algún autor. También hay un juego de memoria, en el que el objetivo consiste en encontrar los pares de una misma imagen de lugares emblemáticos de la ciudad de San Luis. Además, sumaron una sopa de letras y también el juego de encontrar diferencias.

“Sería bueno que el juego llegara a todos los chicos de la provincia, ya que nos parece importante que conozcan nuestra cultura”, manifestó la adolescente, quien destacó que armaron un video para contar sobre su proyecto y presentarlo en la instancia nacional.

La escuela “Albert Einstein” también participa con otros dos proyectos, “Protagonistas del cambio”, de 5° año, y “Bioplásticos al rescate”, de 4° grado.

Viaje al pasado de la fotografía

Los más pequeños del Jardín “Rayito de Sol”, sala de 4 años C Rosa, de la Escuela “Carlos Juan Rodríguez”, con la ayuda de sus profesoras Susana Calderón y Stefanía Melto, crearon “Fotogracias”. Susana comentó que el proyecto nació a raíz de la exposición que hicieron en la Semana de la Puntanidad, cuando crearon un libro que se llama “San Luis y su fauna”.

“Trabajamos en un paseo virtual donde los alumnos conocían la fauna de nuestra provincia. Ellos eran fotógrafos y retrataban a los animales”, manifestó Susana. Fue allí donde surgió la idea de tomar como punto de partida la fotografía, dado que la mayoría de los alumnos no conocían el proceso de revelado de las imágenes y los negativos, sino más bien las digitales, dado que actualmente se toman con los teléfonos celulares.

“Incluimos a las familias para que les muestren los álbumes de fotos. Además, tuvimos un taller en la escuela en el que vieron imágenes en sepia y color; después, un profe de multimedia les enseñó las distintas perspectivas para fotografiar”, detalló.

Para interiorizar aún más a los pequeños sobre el tema, las docentes fueron a la Universidad Nacional de San Luis a visitar al profesor Chelco Rezzano. “Él nos explicó el proceso del revelado y lo grabamos para que los alumnos después lo vieran. La experiencia de ver los negativos a contraluz fue lo mejor y se divirtieron mucho”, resaltó Stefanía. Otros dos proyectos que también se sumaron a la instancia nacional son “Mira cómo te lo cuento”, de alumnos de 6° grado, y “Movete, mano, movete”, de 6° año.

Cuidado del medio ambiente

Orgullosa de los logros obtenidos, la directora de la Escuela N° 398 “Justo Daract”, de Santa Rosa del Conlara, Natalia Cuello, destacó que presentaron dos trabajos, en los que participaron chicos de 2° y 6° grado. Uno de ellos es “El Pop It también va a la escuela” y el otro, “El barbijo, una huella en el medio ambiente”.

“A raíz de una clase sobre medio ambiente, los estudiantes investigaron sobre este tema y algo que les llamó la atención fue la gran cantidad de barbijos quirúrgicos tirados, por lo que la profesora les propuso que vieran qué pasaba a nivel local. Para su sorpresa, encontraron varios en el río Conlara y también en sus alrededores”, dijo la directora. Resaltó que muchos estaban en la calle, colgados en árboles y enredados en las patas de los animales.

Los jóvenes se dieron cuenta de que si bien los tapabocas sirven para evitar contagios de COVID-19, si no son desechados de manera apropiada dañan el medio ambiente, por lo que pensaron en nuevas formas de descartarlos. “Una de las soluciones podría ser hacerles un corte en la tirita para que no se queden enganchados en las patas de los animales y separar los distintos materiales de los que están hechos, entre otras alternativas. Si bien no se dará una solución definitiva, lo que buscan es minimizar el impacto negativo en el medio ambiente”, concluyó.

Redacción/MGE