Cerúndolo será el primer sudamericano en participar en el Masters Next Gen

Juan Manuel Cerúndolo fue oficializado como el primer tenista argentino y sudamericano que formará parte del Masters Next Gen, que se disputará en la ciudad italiana de Milán y reúne a los ocho mejores jugadores menores de 21 años de la temporada ATP.

Cerúndolo, que esta semana escaló hasta el puesto 85 del ranking mundial, su mejor marca histórica hasta el momento tras el subcampeonato obtenido en el Challenger de Lima, se benefició de la baja del canadiense Félix Auger-Aliassime.

Se trata de un premio para la gran temporada del menor de los hermanos Cerúndolo, que había empezado el 2021 en el puesto 341 y en febrero tuvo el primer salto al consagrarse campeón del ATP 250 de Córdoba. Con esa consagración, rompió récords ya que fue el quinto jugador con peor ubicación en levantar un trofeo, el primero procedente de la qualy en ser campeón desde 2004 y el argentino más joven en festejar desde 2001.

Al zurdo de 19 años le costó la adaptación a las diferentes giras en el circuito ATP con rápidas eliminaciones en Buenos Aires, Gstaad, Santiago de Chile, Kitzbuhel, Roland Garros y Wimbledon. Pero volvió al circuito Challenger para ganar tres títulos, llegar a otras dos finales y tres semifinales, totalizando 37 victorias y 15 caídas en el acumulado.

De esta manera, Cerúndolo no sólo será el primer argentino sino también el primer sudamericano en la historia de las Next Gen Finals, competición que se celebra desde 2017, aunque no se disputó en 2020 por la pandemia global.

