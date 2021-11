La escuela "Juan Tulio Zavala" celebró un nuevo aniversario

Con una jornada de puertas abiertas la escuela N° 4 “Juan Tulio Zavala” de la ciudad de San Luis festejó sus 22 años. Alumnos del secundario presentaron trabajos didácticos sobre Matemáticas, Lengua, Inglés, Historia y Geografía, entre otras disciplinas. Actualmente asisten alrededor de 880 estudiantes y cuentan con nivel inicial, primario y secundario.

El patio central de la escuela estaba repleto de cartulinas de distintos colores. De fondo la música invitaba al resto de los alumnos a acercarse a disfrutar de las diferentes actividades. Por un rato los bancos y las sillas salieron de las aulas para sostener los distintos proyectos.

“Hicimos un juego de cálculos matemáticos en donde los chicos tenían que unir los resultados correctos”, dijo Ángel Escudero, alumno de 5° año, mientras acomodaba los pedazos de papel que simulaban ser fichas. A los que acertaron les entregaron como premio caramelos masticables. “Esta es una buena forma de aprender”, comentó.

A medida que visitaba cada una de las muestras, la directora del establecimiento educativo, María del Carmen Díaz, se mostró contenta por el gran festejo. “Estoy feliz de que los chicos sean partícipes de este encuentro tan fructífero para ellos”, destacó y resaltó que el objetivo de la jornada de puertas abiertas es que la comunidad en general pueda conocer cómo trabaja la institución.

“Nuestra orientación es en teatro y por ahí se cree que los chicos no aprenden, pero hoy demostraron todo lo que saben de Lengua, Inglés, Matemáticas, Historia, entre otras cosas”, afirmó. Además precisó que el 30 de noviembre harán el cierre de año con una muestra de teatro en la sala del "Berta Vidal de Battini".

El 30 de noviembre la escuela "Juan Tulio Zavala" tendrá su acto de fin de año en la sala "Berta Vidal de Battini" donde presentarán una obra de teatro.

Con la idea de aportar su granito de arena para el cuidado del medio ambiente, los estudiantes de 1°, 2° y 3° año armaron ecoladrillos. “Aplicamos lo que tiene que ver con la conciencia ecológica y optamos por crearlos. Es una forma sustentable de dejar de contaminar con envoltorios de plásticos, que siempre terminan en la basura ”, contó el profesor de Tecnología y Matemáticas, Matías Croce. Hasta el momento ya tienen 200 armados y los donarán a un centro comunitario del barrio 1° de Mayo, en donde los utilizan para edificar casas para las familias que lo necesiten.

“Los chicos se entusiasmaron cuando vieron para que se utilizan. Además se dieron cuenta de la cantidad de plástico que se produce en el mundo, son alrededor de 10 mil millones de kilos por mes. Estoy muy orgulloso por la tarea que hicieron”, manifestó el docente.

A la espera de sus compañeros, Nancy Paco, alumna de 3° año, miraba con atención sus dibujos que estaban pegados sobre una cartulina. “Hicimos paisajes, caricaturas y letras góticas. Me encanta dibujar, es un momento muy lindo y me sirve para expresarme”, detalló Nancy, quien dijo que por el momento es su hobby, pero que no descarta que en un futuro se convierta en su profesión. “Al dibujar me siento libre. Algunos me cuestan más que otros y he tardado cuatro horas en terminarlos”, precisó.

“Con distintos materiales quisimos representar el funcionamiento del cuerpo humano. Aprendimos sobre las células y la importancia que tienen. Mis compañeros fueron los responsables del armado y yo soy el que habla sobre nuestro trabajo. Todos colaboramos”, dijo Douglas Miranda, alumno de 3° año.

