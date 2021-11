Los protagonistas de la etapa de reconstrucción

El escrutinio definitivo de los votos emitidos por los ciudadanos el domingo 14 de noviembre definió la composición que tendrán los cuerpos legislativos en todo el país. Sin grandes sorpresas, sin situaciones conflictivas y sin estridentes apelaciones ante la Justicia, el proceso electoral ha concluido. Cabe entonces salir del “modo electoral”. Esto es abandonar una etapa en la que todas las decisiones se toman, y todas las acciones se ejecutan pensando casi exclusivamente en el rédito que puedan reportar en número de votos. En realidad, hay actores de la política que no abandonan jamás el “modo electoral”. Todas y cada una de sus actitudes responden a la posible obtención de votos. Muchas veces no hacen lo que deberían, porque esto presumiblemente les restaría votos. Se trata de un gesto de una terrible irresponsabilidad. Los gobernantes y los representantes del pueblo deben actuar conforme al compromiso asumido y resguardando siempre el bien común, con acciones firmes y decididas tomadas bajo este criterio, y no sometidas al imperio del rédito electoral. Por otro lado, está probado que quienes actúan con esa mirada mezquina terminan fracasando, más temprano que tarde, estrepitosamente en las urnas. Juramentos, sesiones preparatorias y otros importantes actos administrativos darán por clausurada esta etapa.

Con muy buen criterio, algunos gobernantes hace tiempo proponen comenzar la etapa de la reconstrucción. Si bien resulta imprescindible seguir acatando medidas de cuidado y de prevención, y si bien se debe continuar con la campaña de vacunación de un modo eficaz y coherente, parece razonable comenzar a concebir un horizonte distinto. Los daños de la pandemia son conocidos y están a la vista. Llega la hora de comenzar a aplicar medidas tendientes a salir de la crisis planteada. En San Luis, los planteos son contundentes y las propuestas han sido claramente explicitadas. Su eficaz aplicación contribuirá a aliviar muchas situaciones y a encauzar el futuro por un camino más próspero y menos traumático.

Cada analista le dará al voto el sentido que considere apropiado. Lo cierto es que, en muchos espacios legislativos, ya sean nacionales, provinciales o municipales, se verifica una muy interesante situación de paridad que plantea cuestiones importantes. Muchos legisladores se amparan en una abrumadora mayoría para realizar un aporte escaso e insuficiente. Asumen erróneamente que levantar la mano e imponer una mayoría agota su intervención. Grueso error. Muchos legisladores justifican su inacción en el hecho de encontrarse en minoría y en la imposibilidad de hacer prevalecer sus ideas y sus iniciativas, otro grueso error. Ni unos ni otros deberían encontrar justificación en esa cuestión de número. Lo cierto es que en esta oportunidad ese argumento no tendrá cabida. Habrá que saber negociar y conseguir acuerdos trascendentes. Lejos de simplemente levantar la mano, o de lamentar la escasez de acompañamiento, parecen plantearse otros interrogantes para realizar una buena labor parlamentaria en el espacio que a cada uno le toque actuar.

En esta etapa de reconstrucción, en un momento tan difícil para la Argentina, y con una interesante paridad de fuerzas, es necesario que cada integrante de cuerpos legislativos asuma en plenitud su responsabilidad. Y no será fácil. En rigor, nunca lo fue. Y no habrá que buscar excusas. No las hay. En las mismas condiciones, hay hombres y mujeres que demuestran cabalmente su respeto por el lugar alcanzado obrando con responsabilidad y compromiso. Hay que participar de las comisiones, hay que estar presente, hay que aportar iniciativas y comprometerse con la función. La realidad es lo suficientemente apremiante como para no admitir ni excusas, ni proyectos delirantes relacionados con ambiciones futuras. Los enunciados de la campaña electoral deben encontrar correlato en la acción concreta. Y más allá de las redes sociales y los medios de comunicación, el escenario debe ser el recinto de sesiones. Es mucho lo que se necesita y mucho lo que se espera. Manos a la obra.