Al ritmo de las agujas del reloj: "No hay tiempo", de "Raaz" Emanuel

Motivador. "Raaz" Emanuel, con "No hay tiempo", su segundo sencillo. Foto: Gentileza

Disfrutar de las relaciones, el amor de quienes lo rodean y las posibilidades que le brinda la música son las claves que maneja "Raaz" Emanuel para vivir una vida plena y repleta de compromisos y virtudes. Esas mismas enseñanzas las plasmó en "No hay tiempo", su segundo sencillo, que ya se encuentra disponible en el canal de YouTube del artista y en las plataformas virtuales como Spotify.

El puntano decidió darle rienda suelta a su carrera artística y mostrar su amor por la música con canciones sueltas que luego quedarán registradas en un EP que saldrá en los próximos meses.

"Estoy muy contento, porque me animé a incursionar en la música y darle el toque profesional que tanto necesitaba", contó el artista, quien estudia música hace tiempo y recién en los últimos meses decidió volcarse a la composición.

Emanuel expresó que en su canción intentó representar cómo el tiempo es arena en las manos de las personas y lo importante que tiene que ser para todos aprovechar y disfrutar cada momento con los seres queridos o cumpliendo con sus sueños y objetivos.

"La pandemia fue una gran inspiración para este tema. Como a muchos, a mí también me tocó perder a seres queridos y allegados que partieron de este mundo por la COVID-19 y eso me dio qué pensar. No estamos preparados para morir, pero sí para aprovechar cada momento que vivimos en la tierra", expresó.

Emanuel adelantó que los próximos temas que lanzará y conformarán su futuro EP llevan la misma línea emocional y consciente.

El cantante tiene un gusto particular por la música desde que es pequeño. Sus padres le regalaron sus primeras guitarras, pero no fue hasta su adultez cuando pudo aprender música y aprovechar sus conocimientos para armar su carrera artística.

"No tenía los medios ni los recursos para comenzar de joven. Siento que este es mi momento y no puedo desaprovecharlo", agregó el cantante, quien conserva su nombre original en el nombre artístico pero decidió agregarle "Raaz" para honrar a sus pequeñas hijas.

Emanuel agregó que "la música urbana fue la que me conquistó en este camino artístico, aunque no niego que pruebo otros géneros para saber cuál es el indicado".

