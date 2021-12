Damián Gómez asumió la Intendencia de Potrero de los Funes

Damián Gómez, acompañado de su familia, amigos, vecinos y funcionarios provinciales y legisladores nacionales, asumió el cargo de intendente de Potrero de los Funes por el período de 2021- 2025.

En su primer contacto con los vecinos, que se acercaron para ser partícipes del acto, Gómez comentó que era un “un sueño” haber logrado ganar la Intendencia de su ciudad.

“Soy un joven soñador de Potrero de los Funes. Ser bombero me nutrió de conocimientos y valores. Luego en San Luis Solidario me dieron una gran mano y eso me llena de alegría”, destacó.

Además, señaló que llegó a la Municipalidad para “hacer el bien” y por eso pidió el acompañamiento de los vecinos para que juntos puedan trabajar por el porvenir de Potrero de los Funes. “Les pido a los vecinos que nos acompañen a trabajar por la localidad que amamos. Vamos a poner toda la energía para trabajar por el vecino. Hoy es un día histórico para Potrero de los Funes”, remarcó.

Guadalupe Arrascaeta, presidenta del Concejo Deliberante de la localidad, fue la encargada de tomar el juramento al nuevo intendente. Una vez en funciones, el jefe comunal procedió a la toma de juramento de su gabinete, que quedó conformado de la siguiente manera: secretaria de Gobierno, María Fátima Videla; secretario de Servicios Públicos y Obras, Bruno Gambini; secretario de Hacienda, Juan Pablo Dubois, y secretaria de Turismo Cultura y Deporte, María Soledad Ríos Becerra.

Acompañaron a Gómez durante el acto de asunción su esposa, Virginia López; sus hijos, Mora y Valentino y sus padres, Pedro y Yolanda.

