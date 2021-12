Artistas con Covid: Fátima Florez, Nito Artaza y Tini Stoessel dieron positivo

El mundo del espectáculo no escapa al rebrote de Covid-19 y este martes se reportaron al menos tres casos que pusieron en alerta a la temporada teatral de Mar del Plata y también las actuaciones de la cantante Tini Stoessel. Fátima Flórez y Nito Artaza anunciaron que se suspenden las funciones de sus respectivos espectáculos que iban a dar esta semana en la ciudad Felíz por dar positivo de coronavirus.

"Al haberse obtenido el resultado del control semanal, se tomó conocimiento de que aún no padeciendo ninguno de los síntomas propios del caso y encontrándose en perfecto estado de salud, Fátima Flórez resultó ser Covid positiva, motivo por el cual ya se encuentra aislada, llevando a cabo la necesaria cuarentena, suspendiendo las funciones a partir del día de hoy (martes)", informó la producción de "Fátima es camaleónica".

Explicaron que si bien podría volver a hisoparse dentro de cinco días y regresar a las tablas con un resultado negativo, prefirieron retomar las funciones en el Teatro Roxy recién a partir del 6 de enero.

Por su parte, el productor Carlos Rottemberg informó a través de su cuenta de Twitter que se reprogramaba la temporada de "Los 80 están de vuelta" a partir del martes 4 de enero por el contagio de Artaza.

Mientras que la cantante “Tini” informó que se contagió de coronavirus y está cumpliendo con el aislamiento en su casa de Buenos Aires.

"Tini dio positivo, hoy (martes) hablé con Alejandro, su papá, y me lo confirmó. Me dijo que está perfecta, que no tiene ninguna dolencia y se siente bien", explicó el periodista Ángel De Brito en su programa de Canal 13, "Los ángeles de la mañana".

Días atrás, en un show multitudinario en Río Gallegos, la artista se presentó con un poco de disfonía y se lo adjudicó a una faringitis. A raíz de la pandemia, Tini se había visto obligada a suspender conciertos de su gira "Quiero volver" y recién ahora pudo volver a encontrarse en los escenarios argentinos con sus fanáticos.

NA/MGE