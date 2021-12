Estados Unidos marca un nuevo récord de casos: más de 265 mil de promedio semanal

El brote desatado primero por la variante delta y actualmente por ómicron parece no tener fin en Estados Unidos, en donde el promedio semanal de casos marcó un récord con 265.427 contagios, una situación que continúa obligando a suspender festejos masivos y estresa al sistema hospitalario en varias partes del país.



En Estados Unidos, un 73% tiene una sola dosis, menos de un 62% las dos y apenas un 20% las tres, pese a que el Gobierno de Joe Biden llama todas las semanas a vacunarse para frenar esta nueva ola que ya nadie duda superará en número de contagios, al menos, a la de principio de año, cuando el pico del promedio semanal fue de 252.000.



"Enero será un mes muy difícil. La gente debería prepararse para un mes en el que muchas personas se infectarán", alertó en diálogo con el canal de noticias CNN el decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, el doctor Ashish Jha.



"Estados Unidos podría fácilmente ver hasta medio millón de casos diarios entre la semana que viene y los próximos diez días", ya había advertido el domingo pasado Jha.



Al inicio del brote, la variante dominante era la delta, pero ya ómicron representa el 58,6% de los nuevos casos, según cifras oficiales citadas por la cadena de noticias ABC.



El avance del coronavirus afecta a muchos estados, pero California se convirtió en el primero del país en superar los cinco millones de contagios desde el inicio de la pandemia, según los datos de la Universidad Johns Hopkins y autoridades locales.



Por eso, en este contexto, las autoridades de la ciudad californiana de San Francisco cancelaron el show de fuegos artificiales de Año Nuevo.



"Después de monitorear los indicadores de salud locales, la decisión de cancelar es una medida proactiva para proteger mejor a los trabajadores esenciales de San Francisco que están en la primera línea", informó en un comunicado la gestión de emergencia del Gobierno municipal, según CNN.



En San Francisco, 84% de las personas que pueden vacunarse tiene las dos dosis y un 55%, las tres. Sin embargo, el Gobierno cree que ómicron "representa un riesgo significativo".



Pero el problema no se limita a California.



La rápida propagación de ómicron, la variante más contagiosa hasta el momento, está causando que muchos hospitales estadounidenses alcancen picos históricos de asistencia por COVID-19.



Los estados de Michigan, Vermont, Maine y New Hampshire alcanzaron su máximo histórico de hospitalizaciones por coronavirus este mes, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.



Otras regiones como Washington, Ohio, Indiana y Delaware también experimentan cifras de internaciones cercanas a los mayores registros desde que comenzó la pandemia.



Esta no es la primera vez que una ola global de la pandemia pega especialmente en Estados Unidos. El país es el que más contagios registró en estos dos años con más 53 millones y el que más muertos tuvo con más de 820.000.



Mientras que los casos seguramente superarán a los del pico anterior, las muertes en esta ola son mucho menores -todos los analistas coinciden que es por la vacunación-, aunque siguen siendo altas en comparación con muchos otros países de altos y medianos ingresos.

Télam