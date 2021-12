La última semana del año en los cines de San Luis tiene un único estreno

Un año atípico para las salas de cine de San Luis termina con un único estreno. "El aro: resurrección", la recomposición de la exitosa película de terror japonesa, agrega una nueva vida a una saga que ya se creía desterrada.

A finales del año pasado, los cines del mundo recibieron "El aro: capítulo final", un inentendible intento de estirar la historia que había alcanzado buena repercusión en su primera edición. Ahora, otra aventura se suma a la seguidilla y el temor de que resulte tan imberbe como la anterior está latente en el público.

En realidad, hay pocas conexiones entre "El aro" original y la película que tendrá dos funciones diarias (a las 17:20 y a las 22:10), en el complejo Cinemacenter de San Luis. Hay, sí, una entidad fantasmal con túnica blanca y cabello negro y largo, pero no solo no es el personaje que aterrorizó al mundo hace años, sino que a lo largo de la película no se preocupa en absoluto por conectar con la primera producción.

El estreno de hoy está basado en "Ella murió en QQ", una novela del chino Ma Boyong que cuenta la historia de una misteriosa muerte relacionada con el servicio de mensajería instantánea QQ, una especie de WhatsApp chino.

La historia muestra a unos jóvenes universitarios que hace años escribieron una novela web de forma colaborativa, quienes mueren sucesivamente tras leer el nuevo capítulo que apareció en internet. La prima de una de las fallecidas, con la ayuda de un detective aficionado, empieza a investigar los sucesos cuando ella comienza a tener visiones de una mujer de blanco que la acecha.

En parte, la poca oferta que hay en las salas de la provincia esta semana se debe a que gran parte de los horarios están ocupados con los dos tanques de fin de año: "Spiderman: sin camino a casa", que se convirtió en solo dos semanas en la película más vista del 2021, y "Matrix: resurrecciones". De hecho, Cines Fénix, de Villa Mercedes, tiene su cartelera exclusivamente dedicada a ambas producciones.

En el complejo de San Luis, en tanto, hay lugar además apenas para "Encanto", la animación de Disney que cuenta, en tono de realismo mágico, la historia de una colorida familia colombiana.