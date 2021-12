No declaró el joven detenido por intentar asesinar a su ex en Estancia Grande

Luciano Batallán fue indagado este jueves por el juez que subroga en el Juzgado Penal 3, Juan Manuel Montiveros Chada, por “Tentativa de homicidio agravada por el vínculo y por mediar violencia de género”. El joven está acusado de intentar matar a E.P., su expareja, el domingo en la costanera del río Las Barranquitas, en Estancia Grande. Según señaló a El Diario su abogado, Daniel Macías, el acusado, de 21 años, se abstuvo de declarar y solicitó ocho días de prórroga de la detención.

El letrado indicó que presentarán como prueba el testimonio de “vecinos que han tenido conocimiento del hecho”. Dijo que evalúa solicitar una pericia médica y psicológica para su defendido y adelantó que antes de finalizar la prórroga solicitará que el imputado amplíe la declaración indagatoria. En esa audiencia le brindará al magistrado su versión de lo ocurrido aquel día.

“Entiendo que no existió tal tentativa de homicidio. En la misma denuncia que hizo la chica consta que el imputado no ha tenido el designio de querer acabar con la vida de ella. Batallán le brindó los auxilios necesarios para que no se diera ese resultado, por eso vamos a demostrar con pruebas que no hay una tentativa de homicidio, porque tal delito se da cuando el hecho no se produce por una causa ajena a la voluntad del autor. En este caso, se va a probar que mi defendido justamente fue quien evitó consecuencias mayores y logró que la chica hoy esté con vida. Es por eso que no comparto para nada la calificación legal dada hasta el momento”, refirió.

Dijo que en su manifestación ante la Policía, la joven reconoció que Batallán la tenía en brazos y que hubo por parte de él maniobras de resucitación para que ella volviera en sí.

En cuanto al agravante referido al vínculo, “es una cuestión que la defensa también va a objetar”, indicó Macías. “Habían comenzado una relación hace cinco meses, con sus idas y vueltas”, indicó. Según el abogado, aquel día su defendido y E.P. tuvieron una discusión y que luego (de la agresión) el propio Batallán llevó a la chica a la casa de ella. Dijo que desconoce cómo llegó la joven al Hospital de El Trapiche, donde recibió atención médica por las lesiones que sufrió.

