Boca finalizó invicto la zona 1 de la Liga Femenina de vóleibol

Boca Juniors cerró la noche del domingo con una contundente victoria sobre Vélez Sarsfield, por 3-0, para finalizar invicto y con puntaje ideal la zona 1 de la Liga Femenina de vóleibol, que organiza la Federación (FeVa).

En el gimnasio “Ana Petracca” del club de Liniers, el conjunto xeneize se impuso con parciales de 25-23, 25-19 y 25-21. De esta manera, el elenco dirigido por Eduardo Allona sumó 21 unidades en la fase inicial del torneo, producto de 7 victorias en fila.

En otro encuentro de la última jornada, Centro de Educación Física número 5 de La Rioja superó en sets corridos a Paraná Rowing, con segmentos de 25-16, 25-7 y 25-16, en cotejo jugado en el Polideportivo Quinquela Martín, de Boca Juniors.

Además, Náutico Avellaneda venció a Ferro Carril Oeste por 3-1, con parciales de 25-22, 21-25, 25-18 y 25-20.

Con estos resultados, las posiciones finales quedaron así:

Boca 21 puntos

CEF de La Rioja, River Plate (un partido pendiente) y Vélez 13

Náutico Avellaneda 8

MUPOL 5

Ferro 4

Paraná Rowing 1



Desde el miércoles se jugará la zona 2 de este certamen, en el Polideportivo Pando (San Lorenzo) y en el estadio Jorge Luis Hirschl (Estudiantes de La Plata).

Los encuentros del miércoles serán: San Lorenzo vs. Tucumán de Gimnasia (18.30) y Banco Provincia de La Plata vs. Andalgalá Argentina (21.00) en el Pando. Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Douglas Haig de Pergamino (18.30) y Estudiantes La Plata vs. Atenas de Córdoba (21.00)

