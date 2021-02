Di María dijo que "hay muchas posibilidades" de que Messi pase al PSG

El mediocampista Ángel Di María señaló que "hay muchas posibilidades" de que Lionel Messi vaya al París Saint Germain (PSG) y provocó el enojo del entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, quien aseguró que "es una falta de respeto" hablar de un jugador que está aún en el elenco catalán.

Todo se inició cuando, tras la victoria del PSG ante el Nimes, "Fideo" fue consultado sobre el futuro de la "Pulga", misterio que tiene al elenco francés como uno de sus destinos posibles: "Ojalá que venga... Creo que hay muchas posibilidades, pero tenemos que estar tranquilos. Primero tengo que pensar en lo mío y después ver lo que pasa".

Estas declaraciones no le cayeron bien al holandés Koeman, quien luego del triunfo frente al Granada por la Copa del Rey, expresó: "No es justo, no creo que sea respetuoso hacia el Barça hablar así de un jugador que es nuestro, tanta gente del PSG...".

"Hablan mucho de Leo, que juega para el Barça. Además, tenemos una eliminatoria contra ellos", aseveró el técnico neerlandés en referencia al partido ante el PSG por los octavos de final de la Champions League.

A pocos días del primer encuentro frente al elenco dirigido por Mauricio Pochettino, que se jugará el próximo martes 16 de febrero en el Camp Nou, Koeman añadió: "Me parece una falta de respeto. Alguien se puede equivocar en decir una cosa así.

Sobre todo no calentar más el partido de Champions".

NA - NTV