COVID-19: hay unos 110 chicos aislados en Merlo, tras un viaje de egresados a Carlos Paz

Un grupo de egresados de cinco escuelas de la Villa de Merlo viajó a Carlos Paz para celebrar la finalización del primario. Son unos 110 chicos y chicas de la localidad turística, Cortaderas, Carpintería y Los Molles, quienes actualmente están aislados, preventivamente, por coronavirus.

La responsable del Plan COVID-19 en la Provincia, Graciela Sarmiento, informó que una alumna (de 12 años) tuvo síntomas relacionados con el virus (fiebre, dolor de garganta y decaimiento), fue hisopada y dio positivo este martes. Al buscar los contactos estrechos, los mismos alumnos le detallaron al Ministerio de Salud que viajaron desde el 9 hasta el 13 de marzo a Carlos Paz, todos juntos con una agencia de viajes. Compartieron espacios, actividades durante cinco días y durante la estadía en la provincia de Córdoba no tomaron medidas preventivas.

"En las últimas 24 horas otros cinco chicos tuvieron síntomas, por lo que están en proceso de hisopado", dijo Sarmiento. Y explicó que como compartieron un viaje, sin cuidados contra la pandemia, "todos pasan a ser una gran burbuja, son considerarlos contactos estrechos y harán el aislamiento preventivo durante 10 días".

El aislamiento se hace en el domicilio de cada uno. A quienes no presenten síntomas, los hisoparán el séptimo día. Antes no "porque daría negativo y no tendría valor”, agregó la funcionaria.

Sarmiento dijo que ya hablaron con las autoridades de cada escuela para que estén informados de la situación, porque los alumnos se ausentarán de clases presenciales durante el aislamiento. Y llevó tranquilidad a la población: "Esta es una medida preventiva. Los chicos viven en distintas localidades y si no cortamos la cadena de trasmisión se puede extender".