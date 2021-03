Tilisarao convoca a elecciones a intendente para el 24 de octubre

Las elecciones para definir al intendente de Tilisarao serán el próximo 24 de octubre. Los comicios para elegir a quien estará a cargo de la Intendencia hasta 2023 fueron definidos en esa fecha para hacerlos coincidir con las elecciones legislativas nacionales y evitar así gastos económicos y la concurrencia de los vecinos varias veces a votar el mismo año, explicaron fuentes de la Comuna.

Los comicios definirán al sucesor de Jorge Fernández, quien renunció al cargo el año pasado, antes de terminar su mandato, previsto hasta 2023, para asumir en el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Actualmente y de acuerdo a lo estipulado por la Constitución Provincial, el presidente del Concejo Deliberante de la localidad, Juan Manuel Olguín, es el jefe comunal interino, hasta la asunción del intendente electo, a fines de este año.

Hugo Olguín, secretario de Gobierno de la Municipalidad, explicó a El Diario que si bien aún no hay definiciones sobre el calendario electoral provincial (en el que la ciudadanía elegirá, entre otros cargos, senadores, diputados provinciales e intendentes), el anuncio de que las elecciones legislativas nacionales serán el cuarto domingo de octubre le dieron la pauta al Municipio de realizar la votación en esa fecha, a fines de evitar gastos y el desdoblamiento de elecciones en plena pandemia.

“No tenemos una fecha cierta en este momento (de las elecciones provinciales) pero pensamos en la Nación, que marca que se eligen cargos nacionales el cuarto domingo de octubre y elegimos esa fecha porque pensamos en la simultaneidad, la razonabilidad y economía”, apuntó Olguín.

Para achicar los costos

“La simultaneidad es para no hartar al electorado y hacer una elección en mayo, en junio, en agosto y en octubre de nuevo. Más teniendo en cuenta la situación de pandemia”, detalló. “El otro tema es económico, nosotros no tenemos una ingeniería electoral, no tenemos recursos. Implica tener que designar gente, componer autoridades electorales, de comicios, de oficialización de listas y de alianzas, ver el desarrollo del cronograma electoral, las boletas de sufragio y el sistema de votación”, enumeró el funcionario.

“Si tenemos el presidente de mesa nacional que nombra la Secretaría Electoral, esa simultaneidad nos ayuda mucho y nos acota la situación. Y esto también evita que sea una convocatoria armada a gusto y paladar del Municipio. De esta manera las autoridades que nombra la provincia dan transparencia y más tranquilidad y seriedad a la elección”, agregó.

Tilisarao vivió los últimos meses del año pasado un brote de casos de coronavirus que ya fue superado. Hoy, aseguró Olguín, la situación sanitaria está controlada, y cuentan con contagios similares al promedio de otras localidades. “Vamos a tomar todos los recaudos necesarios (para las elecciones). Pero no sabemos en qué condiciones vamos a llegar. Es una pregunta que nos hacemos todos, es muy dinámico lo que está pasando con la pandemia, que día a día cambia. La ministra de Salud marcó que se viene una segunda ola de contagios muy fuerte y tenemos que ver cuántos llegamos vacunados para aquellos tiempos. Por lo menos nos sentamos en la base de una fecha. Con el tiempo, se van a ir dilucidando algunas preguntas”, afirmó.

Redacción