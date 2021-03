El "Mono" Burgos fue presentado oficialmente en Newell's

Germán "Mono" Burgos fue presentado oficialmente este jueves como entrenador de Newell's y se mostró "feliz de haber vuelto" a la Argentina, al tiempo que se definió como "un apasionado del fútbol, de la táctica y de la estrategia".

"Los estilos en el papel son varios, uno estudia, aprende. El papel lo aguanta todo pero después son los jugadores, ahí varía todo, tenés que hacer jugar al equipo acorde a sus necesidades. Estamos preparados para jugar con cualquier sistema", señaló el flamante entrenador en conferencia de prensa.

Y agregó: "Soy un apasionado del fútbol, de la táctica, de la estrategia. Cuando empezamos a hablar con los directivos me puse a analizar situaciones y a prepararme para este momento, para corregir estas cosas que no me gustaban en el análisis".

En ese sentido, explicó: "El análisis es que el equipo estaba muy largo y muy ancho. Había que trabajar rápido estas situaciones para después implementar un sistema táctico que pueda contrarrestar un equipo como Unión, que es de los mejores de nuestro grupo".

En cuanto a su llegada a la institución, Burgos manifestó: "La recepción fue muy buena, alegría, buenas sensaciones, que se van trasladando entre las personas. Estoy feliz de haber vuelto, la valentía se contagia más rápido que el miedo".

Por otra parte, el "Mono" puntualizó en uno de los referentes del equipo, Maximiliano Rodríguez: "Cuando lo he enfrentado no me gustaba cuando estaba en el campo. Es un todoterreno, entiende todo, es inteligente, nos va a ayudar en la posición que nosotros elijamos para mañana".

"Encontrarme con un referente del Atlético de Madrid es volver a vivir situaciones que son maravillosas", dijo sobre el paso del mediocampista por el elenco "colchonero".

Por último, remarcó: "El fútbol argentino es igual que en todos lados sin la gente en el campo, el análisis no puede ser un entrenamiento con camisetas. Es un efecto emocional, uno tiene que valerse por sí mismo para saber que de local es lo mismo que de visitante. Si logramos romper esa idea vamos a encontrar el partido rápidamente".

El "Mono", de 51 años, asumió en el lugar que dejó Frank Darío Kudelka, que el sábado dirigió su último partido en la "Lepra" tras haber acordado su salida.

NA/FQ.