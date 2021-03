Una mujer denunció que fue drogada y abusada por 3 hombres

Una mujer de 29 años denunció anteayer (viernes) que fue abusada por varios hombres tras ser drogada en una fiesta clandestina que hubo en una casaquinta, en las afueras de Villa Mercedes. Los hechos ocurrieron en enero, pero la víctima se animó a contarlo ahora y concurrió acompañada por su madre a la Fiscalía 1 de esa ciudad, donde le tomaron la denuncia.

La mujer, S.B. (NdR: El Diario no revela su identidad para preservarla por el tipo de delito) denunció a tres hombres, todos mayores. Son el dueño de la quinta, uno de sus amigos y a otro hombre que, sin su consentimiento, la introdujeron a un baño y la sometieron sexualmente, refirió la mujer.

La denunciante contó que había llegado temprano, invitada a pasar el día en la pileta, pero al anochecer fue conducida por la fuerza hasta uno de los sanitarios.

Al momento de la agresión sexual, ella estaba bajo los efectos de la droga que los hombres le dieron, reveló la víctima.

Según puntualizó, se trató de una dosis de ácido lisérgico (LSD) que la desequilibró notablemente. Y, más temprano, había consumido bebida alcohólica, por lo que se combinaron los efectos de ambos tipos de sustancia.

Según el relato de S.B., en la casaquinta había muchas personas porque el dueño organizó un festejo multitudinario, que en épocas de pandemia las autoridades han pedido evitar. La propiedad está frente a la quinta que los profesionales de Ciencias Económicas tienen en las afueras de la ciudad.

El contacto con estas personas a quienes denunció, según explicó, comenzó con una propuesta laboral que un allegado le hizo a S.B. para que se anotara en una conocida inmobiliaria de Villa Mercedes, cuyo propietario es también el dueño de la quinta.

Había una vacante laboral para ser asesora de la inmobiliaria, pero finalmente ella no accedió al puesto. "Fui con mi novio a hablar con él. Me citó de noche en su casaquinta. Pero cuando llegamos me dijo que no me podía atender porque estaba con sus invitados. Entonces me fui, pero le dejé mis datos", le contó a El Diario.

"Días después me contactó por Instagram y me citó en su inmobiliaria. Fui, pero me atendió su gente. Él no estaba. Luego me invitaron a pasar una tarde en la casaquinta. Fui sola y todo era normal hasta que empezaron a tomar bebidas alcohólicas de todo tipo. Me metí en la pileta y me convidaron bebida. Hasta ahí todo bien", narró.

Y continuó: "En un momento vino un amigo del dueño y me dio un troquel, una dosis de algo. Le pregunté qué era y me dijo '¡Tomá, no pasa nada!'. Después me di cuenta que era LSD y me descompuso por completo. Quedé muy perdida. Solo recuerdo que me llevaron al baño entre tres. Eran el dueño, su amigo y otro hombre más. Allí adentro abusaron de mí", dijo.

Al principio ella sintió miedo y le contó a su madre lo ocurrido. Estuvo internada en el Policlínico "Juan Domingo Perón" durante un día. Y a pesar de la depresión que siente, se animó y anteayer hizo la denuncia.