Fena Della Maggiora: un amigo versátil y relajado

La pandemia de coronavirus tomó por sorpresa a Fena Della Maggiora, pero el confinamiento fue un motivo para enamorarse de la intimidad y relajarse dentro de su casa en Buenos Aires. El 2020 fue un año en el que se dedicó a tocar con sus músicos en la virtualidad y luego de unos meses de libertad, el compositor volverá al mismo formato que lo conquistó en el encierro: la música vía streaming.

Este viernes, a las 22:30, por una plataforma paralela a Instagram, se podrá disfrutar del concierto que Fena realizará junto con Martín Morales, un guitarrista con el que compartieron diversos proyectos y con quien tenían fechas programadas para los próximos meses, pero tuvieron que ser suspendidas.

Para no dejar de tocar, decidieron cambiarse al mundo virtual y complacer a sus seguidores más fieles. Las entradas tendrán un costo de 500 pesos y se pueden comprar mediante un link de Mercado Pago que se encuentra en las redes sociales de Fena. El Diario de la República junto con Radio Lafinur sorteará algunas a partir de este jueves.

Para el compositor, esta propuesta que llegó como novedosa hace un año y hoy se transformó en una muy buena herramienta de trabajo es el puntapié para acercarse poco a poco al público puntano que no visita hace once años. “Mi última presentación en San Luis fue en 2010 y me encontré con una movida cultural muy rica y provechosa. La provincia está rodeada de talentos dignos de admirar y una historia musical incomparable. Me encantaría poder regresar lo más pronto posible”, contó Fena.

El streaming de mañana tendrá como plato principal las canciones más significativas de la carrera de Della Maggiora. “Haré un repaso por aquellos temas que no pasan de moda y que conquistan a cualquiera. Será un recital relajado, una tocada con un amigo que toma los recaudos necesarios para cuidarse también de cualquier contagio”, expresó el artista, que además presentará “Pájaro ciego”, una canción que lanzó a fines del año pasado junto a Fito Páez.

“'Pájaro ciego' era una letra que tenía escrita hace mucho tiempo y decidí enviársela a Fito para que la leyera y cantarla juntos. Le hizo una serie de modificaciones en varios versos que no nos gustaban a los dos, y luego me la envió y la grabamos para presentar el video. Tuvo muy buenas repercusiones en el público”, agregó Fena.

El músico es un artista multidisciplinario que interactúa en diferentes ámbitos culturales. Pasó por formar parte del plantel de humoristas de Videomatch, realizó entrevistas a colegas para el Canal Encuentro, escribió un libro de cuentos infantiles y viajó por diferentes puntos de Latinoamérica para nutrirse de diferentes culturas. En la actualidad, aún en plena época de restricciones, expresó: “No me quedo quieto y siempre tengo algo entre manos para producir, componer o realizar”.

Sus planes a futuro están vinculados con un próximo EP que saldrá a la luz en agosto y un ciclo de documentales que tendrá como protagonista a la provincia de San Juan, su historia, gente y cultura.