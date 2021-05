Bajó la circulación de personas en el primer día de restricciones

Se nota mucho que hay menos gente en la calle. No sé si se habrá asustado por la realidad actual, pero la verdad es que hay menos movimiento. Es cierto que la semana pasada hubo cobro de haberes y eso puede dar una idea diferente sobre la cantidad de personas, los cajeros estaban más llenos, por ejemplo, pero ahora bajó la circulación", señaló Jorge Ivulich, quien trabaja en el microcentro puntano.

Ayer comenzaron a regir las nuevas medidas del Comité de Crisis que buscan reducir la cadena de contagios, que no cede en la segunda ola, cuando se advierte una meseta en la cantidad de casos, pero con números diarios altos que además presentan una mayor tendencia de hospitalización. Por eso, restringen la circulación de ocho de la noche a seis de la mañana; la adquisición de productos y servicios se concreta por la terminación del DNI (días pares, documentos pares; días impares, documentos impares); bajaron la ocupación en locales al 30%; la celebración de cultos se desarrolla según la terminación del DNI (a excepción del fin de semana), y suspendieron las clases presenciales, todo por un plazo de 15 días.

Entre las principales medidas obligatorias está el uso de la aplicación Trazar. Si los comerciantes no la usan, los clientes deben requerirla.

"La mayor parte del pueblo de San Luis cumplió con las medidas sanitarias, hubo grupos que no, pero en general las disposiciones fueron bien tomadas. El mes pasado, por ejemplo, hicimos casi 7 mil inspecciones y en todas fuimos bien recibidos, ese es un termómetro", subrayó el jefe del Programa Gobierno e Interior, Cristian Niño.

El jefe de la Comisaría 1ª, Marcelo Brizuela, la seccional con jurisdicción en la zona céntrica, aseguró que hubo una reducción de la circulación de personas y señaló que los vecinos colaboran con las disposiciones. Asimismo, afirmó que hay excepciones y, para eso, la jurisdicción que tiene a cargo aporta toda la operatividad para controles en coordinación con las diferentes direcciones y divisiones de la fuerza policial.

Para graficar, los bancos, las entidades financieras, las farmacias y los supermercados no aglomeraron clientes; las filas no superaron las diez personas y se respetó el distanciamiento físico. "Estamos desde el minuto cero y damos nuestro apoyo de la mejor manera que podemos. Tratamos de que se cumplan los protocolos. No estamos autorizados a pedir el DNI, pero recordamos que para la adquisición de productos y servicios es necesario tener en cuenta su terminación", manifestó la coordinadora de Seguridad Comunitaria, Gabriela Gómez.

Sanciones

Niño remarcó que las medidas tienen el objetivo de mermar la circulación para bajar la cantidad de contagios. De ahí que los puntanos deben presentar el DNI para comprar productos o adquirir servicios. Esta medida no rige para la atención médica o los turnos en diferentes instituciones que se hayan otorgado antes del anuncio de las restricciones.

Quienes omitan las normativas podrán ser sancionados. Niño aseguró que, desde el punto de vista administrativo, los incumplimientos pueden derivar en multas de entre $50 mil y $5 millones. La autoridad de aplicación es la Unidad Provincial de Juzgamiento. El infractor tiene cinco días, desde la notificación, para hacer el descargo; debe enviarlo al correo electrónico covid@sanluis.gov.ar. Cabe remarcar que, además, se puede incurrir en el incumplimiento del Código Penal, lo que acarrea posibles sanciones judiciales.

"Independientemente de eso, lo que queremos es promover la solidaridad, que nos cuidemos entre todos. En esto, más allá de los incumplimientos, la comunidad de San Luis hace un gran esfuerzo, con esperanza; el pueblo ha tenido un gran compromiso y vamos a salir todos con solidaridad", expresó el funcionario.

Brizuela agregó que mientras hay una parte de la población que pone lo mejor para cumplir las medidas, hay otros que omiten las normas: "La gente que no toma conciencia compromete a los familiares cercanos y al sistema de Salud, donde todos los profesionales trabajan arduamente. En las fiestas clandestinas lo que hacen es poner en riesgo permanentemente a mucha gente, creen que su franja etaria va a poder sobrepasar la enfermedad, pero este virus nos da una lección muy dura, hay gente joven que se va de este mundo. Si no podemos aprender estas lecciones, no será llevadero", concluyó.