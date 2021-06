Las expectativas y la conducta de los dirigentes

Bajo el título “Todo igual que en la política en general”, en este mismo espacio, el domingo anterior se pretendió trazar un paralelo entre algunas situaciones atinentes al fútbol que encontraban un fuerte correlato con la política en general. En lo futbolístico se sostuvieron todas las tendencias, en la política en general también.

En cualquier situación resulta muy importante establecer con sensatez las expectativas, de ellas depende, en una muy buena medida, la gratificación o la decepción que surgirá a la hora de evaluar resultados. El fútbol local pareciera haber comenzado a entender que “no le sobra nada”. Que hace muchos años que no se obtienen éxitos y que, a la hora de la contienda internacional, no son muchas las probabilidades de ganar. Que otras selecciones del viejo mundo tienen, en principio, un presente bastante más benigno. Incluso a nivel continental, hoy Brasil cuenta con un fuerte potencial difícil de alcanzar. Comprendida esta realidad, es interesante aprovechar todos los recursos, jerarquizar al equipo, privilegiar la acción colectiva y bajar las pretensiones. La situación es difícil, habrá entonces que privilegiar la unidad y deponer intereses personales. Hablar lo justo y opinar con inteligencia no resultará, entonces, una cuestión menor. Algunas reacciones, dentro y fuera del campo de juego, denotan que algunos integrantes del equipo nacional no comprenden las dificultades de la coyuntura.

La Argentina atraviesa una crisis muy profunda. Crisis sanitaria, económica, social. En rigor, se trata de una prolongada cadena de episodios críticos que la pandemia potenció y expuso de un modo descarnado. De la comprensión que cada ciudadano tenga de este momento depende su actitud frente a la sociedad. Si las ciudadanas y los ciudadanos tienen responsabilidades de gobierno, esta comprensión resulta crucial para el futuro de todos. Es evidente, de acuerdo a reacciones y actitudes, que algunos líderes políticos tienen una comprensión de la realidad muy compleja. Hay decisiones, actitudes y acciones que no se condicen con un momento tan profundamente tenso. Incluso, muchas declaraciones no encuentran justificación alguna. Aportar a la división en una sociedad tan dividida es nocivo para la superación de la crisis. Incluso es casi irresponsable.

En este contexto resulta muy destacable que, a la hora de convocar a su fuerza política para las próximas elecciones, el Gobernador de la Provincia describa con claridad la situación imperante y aporte una mirada serena, sensata y tranquilizadora. Sosteniendo sus ideas, pero con una clara y notoria disposición a la unidad de todos los sanluiseños. La expectativa es votar en paz, renovar las autoridades y continuar bregando siempre por la construcción de un futuro común mucho más venturoso. Nadie pierde ni su identidad, ni su prestigio por convocar a la concordia, por invitar a deponer sectarismos que ya encontrarán mejor oportunidad. No es este el momento de declaraciones rimbombantes que exacerben diferencias. Esto hace a la responsabilidad individual y social que tanto se le reclama a la población.

Hoy son más trascendentes que nunca los gestos coherentes y sensatos. Las palabras justas y necesarias. La prudencia debería ser la norma. El enfrentamiento estéril y las declaraciones fuera de lugar aportan muy poco a una sociedad dañada y profundamente fragmentada. Cabe fijar objetivos claros y posibles que conlleven a expectativas mesuradas.

No hay margen para las especulaciones. Hay mucho dolor, desconcierto y confusión en la sociedad. Resulta imprescindible que los dirigentes señalen con firmeza un camino de salida de semejante problema. Que acompañen absolutamente todos la vacunación, con mesura y sensibilidad. La generosidad debe privar sobre el egoísmo. No hay margen para otro proceder.