Investigan el asalto y secuestro de un adolescente en Concarán

La vida de sus seres queridos es lo más valioso, lo único que importa, dice Fabián Sergiani, dueño de la estación de servicio Puma ubicada en ruta 148, a la altura de Concarán. Pero el martes a la noche él vivió lo que define como “el peor día de su vida”, cuando su hijo de 17 años fue sorprendido por tres delincuentes que, a cara tapada y armados, lo asaltaron en su domicilio en esa localidad. Le exigieron dinero y después lo subieron a un auto de la familia para luego abandonarlo en la ruta, a unos siete u ocho kilómetros de ese pueblo. El muchacho, que fue golpeado e intimidado por los ladrones, recorrió esa distancia a pie hasta llegar a la expendedora de combustible y ponerse a resguardo.

“El hecho fue en mi casa, que está ubicada en Elías Adre norte sin número, en la zona del Polideportivo –le refirió Fabián a El Diario–. En mi familia somos cuatro integrantes, mi esposa, mis dos hijos y yo. Esto fue cerca de las 20 horas, cuando todos volvemos de nuestras actividades. Y el primero en llegar fue mi hijo más chico”.

Al abrir la puerta del auto, los hombres se le vinieron encima al adolescente. Le pusieron un arma en la cabeza, lo obligaron a ingresar a la vivienda y empezaron a insistirle: “La plata, la plata, la plata”. “Lo encañonaron y creo que también portaban un cuchillo. Le pegaron con la culata del arma en la cabeza. Y después le dieron piñas en el estómago, exigiéndole con insistencia el dinero”, contó sobre el accionar de la banda.

Según comentó el hombre, los ladrones ya habían entrado a la propiedad, habían revuelto todo y no hallaron nada, porque allí no hay dinero. Finalmente tomaron lo que encontraron a mano, como computadoras, celular, glucómetro, enumeró.

Luego, subieron al joven al Toyota Corolla de la familia y lo llevaron hasta el estudio de la esposa de Fabián, que es contadora, con el propósito de conseguir dinero. “Ya en la oficina de mi señora lo hicieron bajar. Creo que en el vehículo de ella estaban las llaves, entraron y sacaron una billetera. Lo volvieron a subir a mi hijo al auto como si nada, con total impunidad, salieron para la ruta y se fueron en dirección a Santa Rosa. Cerca del paraje Santa Martina lo dejaron y siguieron en el auto de nuestra propiedad”, relató. Apenas lo bajaron del rodado, el muchacho atinó a tirarse en los yuyos de la banquina. Vio que los delincuentes enrumbaron hacia Tilisarao.

Luego, el Corolla apareció abandonado al costado de la ruta, entre esta última localidad y Concarán. No tenía las llaves.

Este miércoles a la mañana, Fabián llevó a su hijo al hospital, donde lo examinaron y constataron que no tiene lesiones severas. Espera que no le queden secuelas psicológicas producto de este hecho violento y traumático.

Por lo que recuerda el chico, los ladrones parecían tener “entre 20 y 25 años”. Ocultaban sus facciones bajo pasamontañas y además llevaban tapabocas. “Le preguntamos, pero no reconoció a nadie. Y había uno que no hablaba, según contó”, dijo el comerciante, quien refirió que, si bien en la estación le robaron “tres o cuatro veces”, es la primera vez que vive una situación de ese tipo en su domicilio particular. Además, los robos en el negocio “no fueron de esta magnitud, y no tomaron a nadie de rehén”, comparó.

Los Sergiani hicieron la denuncia, y el mismo martes a la noche la Policía hizo pericias en el domicilio de ellos y en el Corolla. “Se pusieron a mi disposición tanto de la Policía como del Juzgado. Sé que hubo un operativo”, refirió. Pero hasta este miércoles, al parecer, la tarea de los efectivos no había dado fruto, al menos en lo relativo a detenciones. El Diario intentó comunicarse con el jefe de la Comisaría de Concarán y con el jefe de la Unidad a la que corresponde esa dependencia, pero no fue posible dialogar con ellos.