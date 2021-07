Dichos y hechos de los aprestos electorales

El miércoles 14 venció el plazo para la presentación ante la Justicia Electoral de las alianzas que van a competir en las legislativas de este año. En San Luis se inscribieron seis frentes: Fuerza San Luis, Vecinos Juntos por Mercedes, Unidos por San Luis, Juntos por el Cambio, Frente Nuevo, Alianza Movipro-GEN.

La Constitución Nacional otorga a los partidos políticos competencia para la postulación a cargos públicos electivos. Si el ejercicio de este derecho se va a realizar en conjunto con otras fuerzas políticas es menester inscribir estas alianzas frente a la autoridad electoral. Esto es lo que sucedió en esta semana. En principio, esta asociación tiene que ver con coincidencias programáticas, es decir coincidencias de ideas y de proyectos que serán puestos a la consideración de la ciudadanía. La realidad indica que, en muchos casos, esta coincidencia es bastante parcial y lo cierto es que lo que se consolidan son herramientas electorales que se entienden útiles para afrontar determinadas coyunturas. Esto sucede más habitualmente cuando se trata de comicios legislativos, en los que luego diferentes intérpretes tocan variadas partituras. Lo cierto es que hay ejemplos de alianzas fructíferas y perdurables en el tiempo, y hay muchos ejemplos de profundos desencuentros a la hora de ejercer los cargos alcanzados en el comicio.

Algunas son más fácilmente comprensibles que otras para el observador objetivo, suponiendo que los hubiera. Otras llaman un poco más la atención. De cualquier modo, no se trata de imposiciones, sino de propuestas que serán evaluadas por el ciudadano a la hora de sufragar. Con todo, algunos discursos realizan un aporte estimable a la confusión. Quienes se declaran adalides de la unidad, lo que han hecho es destruir el frente que constituían. Quienes fueron en 2019 San Luis Unido, ya no lo son. Y ahora Juntos por el Cambio es la Unión Cívica Radical y Mirada Socialista. El PRO en San Luis ya no es Juntos por el Cambio. Avanzar tampoco. El asunto es realmente confuso. Todos declaran enfáticamente haber hecho todas sus propuestas en aras de una supuesta gran unidad. Cuesta entenderlo. Se supone que algunas cosas se aclararán cuando el sábado próximo deban presentar los nombres de los candidatos. Todo parece indicar que habrá quienes renuncien a un cargo nacional para ocupar otro, que tampoco les interesa mucho, sino que es trampolín para ocupar otro cargo provincial en 2023. ¿No será mucho? Tampoco es menester comprender absolutamente todo. Si delegados nacionales de estas fuerzas huyeron espantados ante la magnitud del de- saguisado, tampoco se puede pretender transparentarlo en unas pocas líneas. Cada quien cargará su responsabilidad. Cada fuerza política está en todo derecho de presentarse, dentro de las normas, como lo considere oportuno y conveniente, y el voto soberano de los ciudadanos calificará los declamados esfuerzos de unidad. Lo que sería deseable y exigible es una concordancia algo mayor entre lo que se está diciendo y lo que se está haciendo. Es raro decir que se está uniendo lo que se acaba de despedazar.

El momento es complejo y difícil. Se celebrará un acto electoral en tiempos de pandemia. La ingeniería electoral deberá tener muy en cuenta todos los protocolos que permitan llevar a cabo las elecciones del modo más seguro posible. Van a convivir en una misma fecha las elecciones nacionales, las provinciales y las municipales según corresponda en cada lugar de San Luis. Será fundamental una muy buena comunicación de la información que asegure la transparencia del acto y que permita el libre ejercicio de los derechos de cada uno. De quienes eligen y de quienes son elegidos. Convivirán una elección obligatoria, con otra que no lo es. Luego del 24 de julio, el panorama será mucho más claro respecto a la existencia o no en cada uno de los frentes y los partidos, y para cada uno de los cargos en cada localidad. La sinceridad, la transparencia y las mejores prácticas electorales resultarán de presencia imprescindible para asegurar una jornada ejemplar.