El presidente anunció que los candidatos deberán dejar sus cargos

El presidente Alberto Fernández advirtió que los funcionarios de su gobierno que se presentaron como precandidatos para las PASO del 12 de septiembre deberán "dejar sus cargos" para afrontar la campaña. Y tomar una postura que defendió como "regla ética".

Por eso el gabinete nacional tendrá varios cambios a partir del fin de semana cuando el mandatario vuelva de su viaje por Perú. Entre los que tendrán que presentar sus renuncias están el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; quien se postula como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y el de Defensa, Agustín Rossi, quien encabezará una de las dos listas que presenta el Frente de Todos en Santa Fe para el Senado nacional.

El propio presidente anunció que Juan Zabaleta, actual intendente de Hulingham, que además es una persona muy cercana a él, asumirá el ministerio de Desarrollo Social. Y podría hacerlo a principios de la semana que viene.

Para el Ministerio de Defensa aún no hay nombres, pero Rossi ya confirmó que una vez que vuelva el presidente le presentará su renuncia y expresó sus diferencias con el presidente Alberto Fernández, quien decidió apoyar la lista del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. "No comparto que Alberto Fernández apoye la otra lista en Santa Fe. Porque cuando haya que defender a Cristina yo voy a estar y Perotti no", señaló.

"Con la decisión que acaba de anunciar el presidente voy a tener absoluta libertad para llevar adelante el debate político que necesita la provincia de Santa Fe", añadió Rossi y señaló que "cuando vuelva el presidente me dirán cuándo tengo que dejar el cargo de ministro. Tengo mucho respeto y agradecimiento por el presidente Alberto Fernández. Es sobre todo un buen tipo y no me siento alejado de Alberto".

Los otros funcionarios que tendrán que abandonar sus cargos, aunque de menor jerarquía, son Victoria Tolosa Paz, quien se desempeñaba como presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; Martín Gil, quién es secretario de Obras Públicas y Enrique Cresto, administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA).

MGE