Un aficionado propone crear un museo astronómico en Villa Mercedes

Podría decirse que Darío Rosa está acostumbrado a apuntar alto. El hombre es aficionado a la astronomía desde hace más de cuarenta años y llevó al Concejo Deliberante una propuesta ambiciosa: crear un museo dedicado a exhibir las maravillas del universo. Obtuvo el visto bueno del cuerpo para que la iniciativa sea analizada por el Ejecutivo, que estudiará la factibilidad de concretarla.

"Hace mucho tiempo que tengo esta idea en la cabeza y sería hermoso poder llevarla a cabo", contó quien desde la adolescencia empezó a cultivar una pasión por mirar al cielo y tratar de entender los engranajes del mundo.

El proyecto consiste en disponer de un espacio físico en el que se puedan exhibir fundamentalmente dos tipos de atractivos: modelos y objetos astronómicos. Para los primeros deberían armar maquetas, que a través de movimientos electromecánicos expliquen y simplifiquen el funcionamiento de diferentes fenómenos de la galaxia: el sistema solar, los agujeros negros y los eclipses, entre muchos otros.

En el segundo de los casos, pondrían en exposición diferentes aparatos y réplicas que se usaban en la antigüedad para observar los astros: "Podría ser el telescopio de Galileo Galilei, el de Newton o los viejos heliógrafos", ejemplificó.

Además de haber estudiado cuanto ha podido y haber dado clases y talleres en escuelas o centros culturales, Rosa también se dedica al modelismo. Por eso, se puso manos a la obra y plasmó lo que estaba en su imaginación en una versión en miniatura.

Se cree que es para científicos, pero bien explicada la astronomía es sencilla e interesante para cualquier persona". Darío Rosa, aficionado a la astronomía.

Así diseñó una sala para la exposición de los objetos y las maquetas; un auditorio para charlas y proyecciones, donde también habría cuadros y esculturas de artistas locales que estén relacionados a la astronomía; y finalmente un observatorio para que el público pueda mirar al cielo con telescopios. "Si uno se pone a soñar, lo ideal sería que tuviera un edificio propio. Pero si no, tranquilamente se le puede asignar un espacio en algún lugar que ya funcione", reconoció. Además, aclaró que un museo no es lo mismo que un parque astronómico, como el que hay en La Punta, porque se haría en un inmueble cerrado.

El aficionado sostuvo que contar con este tipo de establecimiento generaría un impacto turístico, cultural y sobre todo, educativo para Villa Mercedes. "Se podría trabajar con las escuelas, con visitas interactivas o para hacer investigaciones. También se podrían organizar concursos para los alumnos y ampliar su capacidad de imaginación, por ejemplo. Y al mismo tiempo sería un atractivo para las personas que visitan la ciudad".

Es que, en definitiva, lo que busca el apasionado de 58 años es la divulgación de una disciplina que parece más lejana de lo que en realidad es. "Muchas veces se cree que este es un conocimiento que solo es para científicos, cuando en realidad si está bien explicada, la astronomía es sencilla y muy interesante para cualquier persona".

Un sueño posible

Darío no quiso que su proyecto quedara simplemente juntando polvo en su escritorio. Por eso, juntó sus maquetas y llevó la propuesta al Concejo Deliberante hace un tiempo. La semana pasada, las ediles de la Comisión de Juventud, Tecnología e Innovación lo recibieron y vieron con muy buenos ojos la idea. "Por unanimidad lo enviamos al Departamento Ejecutivo Municipal para que estudie la factibilidad técnica y económica; mientras, nosotros seguiremos trabajando para llevarlo a cabo. Por supuesto que es a largo plazo, todos sabemos que estamos en pandemia y las prioridades son otras, pero apostamos a que se pueda concretar porque es algo muy innovador para Villa Mercedes", explicó la legisladora Nadia Torres.

Para Rosa, no hacen falta grandes presupuestos para realizar el museo. "No es necesario construir un edificio, eso abarataría mucho. Disponiendo del lugar, necesitaríamos armar un equipo de trabajo para construir las maquetas que se expondrían, lo que no quita que quienes tengan aparatos y quieran donarlos o llevarlos en comodato se puedan agregar para exhibir".