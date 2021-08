Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: expectativas, realidades y logros

Llegan desde Japón las imágenes impactantes de Tokio 2020. La pandemia forzó a que se estén desarrollando en estos días de 2021. Una verdadera fiesta del deporte con las limitaciones que el virus impuso. Es muy difícil analizar con alguna profundidad la actuación de los atletas argentinos. Son muchas las cuestiones a considerar, y es mucho el respeto del gran esfuerzo que los deportistas nacionales realizan. Vale la pena conocer una historia que, con matices, sintetiza una realidad, aunque cada miembro de esta delegación merezca una mirada particular.

“…Dice la crónica periodística que la nadadora argentina Delfina Pignatiello finalizó en la octava y última posición de la serie de los 800 metros libres y quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de Tokio, con un rendimiento muy por debajo del esperado. La nadadora nacida hace 21 años en San Isidro cronometró un tiempo de 8 minutos, 44 segundos y 85 milésimas, lejos de las tres mejores de la prueba, la rusa Anastasiia Kirpichnikova (8'18"77) y las australianas Ariarne Titmus (8'18"99) y Kiah Melverton (8'20"45)."No pude recuperarme de la prueba del lunes pasado, intenté cambiar el chip pero no lo logré. A pesar de mi rendimiento, estoy disfrutando de los Juegos", comentó luego de su segunda presentación, en diálogo con TyC Sports y la TV Pública. La subcampeona olímpica juvenil registró un tiempo mayor a su récord sudamericano en 20 segundos y 52 milésimas en el Centro acuático de Tokio."Estar acá significa un montón, luego de lo que viví el año pasado no imaginaba siquiera que podía competir, uno trabaja mucho en la oscuridad para estar en este lugar y es una experiencia única. Es difícil competir en los Juegos, es codearse con las mejores del mundo", añadió Pignatiello. La argentina había competido el lunes pasado, cuando no pudo clasificar a la siguiente ronda en la prueba eliminatoria de 1.500 metros libres, en la que se impuso la estadounidense Katie Ledecki. "Me dan más ganas de volver en los próximos Juegos con otra cabeza y otro entrenamiento. Me preparé mucho para esto, es lo que soñé siempre, con mis convicciones. Tengo claro que es una carrera larga, no es ni un antes ni un después", concluyó, quien intentará tomarse revancha en los Juegos de París 2024. Pignatiello, la gran esperanza de la natación en la Argentina, sobresalió en los Juegos Panamericanos de 2019, cuando obtuvo las medallas de oro en 400, 800 y 1.500 metros libres, una marca que no había logrado antes ningún nadador del país…”

Es imprescindible volver a aclarar que de ninguna manera se pretende personalizar en una actuación específica. Lo relatado sintetiza expectativas, posibilidades, esfuerzos, entrenamientos, limitaciones y resultados. La pandemia hizo lo suyo, pero hay evidencias más allá de esta desgracia. “Lo esperado y las expectativas” son elementos imprescindibles en cualquier práctica deportiva, es muy legítimo y necesario contar con aspiraciones, con sueños, con esperanzas sobre la propia actuación. Sin embargo, el deporte argentino en su conjunto deberá revisar sus expectativas. Se mira con recelo el escaso número de medallas obtenidas. ¿Había buenos fundamentos para esperar algo más? Más allá del invalorable esfuerzo de tantos hombres y mujeres, ¿hay políticas sólidas en materia deportiva como para aspirar a otros resultados? ¿Existe la infraestructura necesaria para competir con deportistas de otros países? ¿Hay dirigentes capaces de generar las condiciones para una realidad distinta? ¿Hay políticas adecuadas para competir en el más alto rendimiento? ¿Se trata de estrategias adecuadas o de heroicos arrestos individuales, o de un grupo reducido de héroes? En rigor, si se invierte tan poco, no se comprende qué es lo que se exige. Hasta la impresionante cobertura informativa parece más sostenida en la voluntad de unos pocos periodistas apasionados e inquietos, que en un masivo interés de audiencia. Sacando las dificultades de Tokio 2020, los espectadores particulares que viajan por su cuenta desde la Argentina a un juego olímpico son muy pocos. No es objeto de estas líneas indagar en las nutridas y masivas representaciones dirigenciales nacionales que alguna vez deberán explicar el objeto de su periplo. Sí es el objeto de estas líneas agradecer y destacar a los esforzados deportistas que dejan todo en cada presentación.