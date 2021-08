Fernández dijo que el festejo en Olivos "no debió haberse hecho"

Después de la polémica por la viralización de la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, con varios invitados en plena etapa de aislamiento en julio de 2020, el presidente Alberto Fernández salió a dar la cara. En Olavarría, durante un acto en el que presentó oficialmente la ampliación del Régimen de Zonas Frías, reconoció que el festejo de cumpleaños de la primera dama "no debió haberse hecho", y afirmó que "no va a volver a ocurrir".

"El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, se convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho. Definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido", subrayó Fernández.

Luego precisó: "Mirado en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir".

De todas formas, además de hacerse cargo de las críticas, defendió la transparencia de su gestión. "Alguna vez llegó un pedido para ver quiénes ingresaban a Olivos y nosotros hicimos público ese pedido y no ocultamos nada. Gracias a Dios nada debo ocultar de mi vida personal, absolutamente nada".

El oficialismo valoró la actitud del Presidente y criticó el oportunismo político de la oposición.

El jefe de Estado afirmó que no es "un careta", y destacó: "Nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tenía que dar la cara yo".

Luego, Fernández puso en foco la "miserabilidad" que queda al "descubierto", a partir de las críticas y las acciones que impulsa la oposición para sembrar dudas sobre la gestión de la pandemia. "Algunos piensan que la pandemia sirve para aplicar una suerte de pastilla que borra de la memoria lo que pasó en Argentina antes de la pandemia, pero también podemos recordar lo que pasó, incluso durante la pandemia, como la cantidad de marchas que favorecieron múltiples contagios".

De esta manera, el jefe de Estado realizó su descargo luego de que se conociera una fotografía junto a la primera dama y un grupo de amigos en la Quinta de Olivos.

Este viernes a la mañana, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reconoció que el festejo durante la cuarentena estricta fue "un descuido, un error, fue un evento social que no debería haber ocurrido", y cuestionó el oportunismo político de la oposición por pedir el juicio político del Presidente.

En la fotografía del cumpleaños de Yáñez del 14 de julio del 2020 , la pareja presidencial posa sin barbijo junto a una decena de comensales, sin respetar la distancia.

Es evidente que fue un descuido, se cometió un error que no debería haber pasado y que estuvo mal. Santiago Cafiero.

Tras el acto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, indicó a medios locales que el Presidente "mostró un gran coraje" para explicar la situación, y subrayó: "Está muy bien poder quejarte de que no te gustó tal cosa, incluso que sea reprochable. Ahora, hay que ver desde dónde se habla. Los que pedían que nadie se cuidara, ahora están escandalizados por esta situación".

Luis Cámera, médico que integra el grupo de asesores del Gobierno ante la pandemia de coronavirus, lamentó el escándalo, consideró que "no es una foto feliz", y advirtió: "Genera malhumor, y si uno le dice a la sociedad que hay que cuidarse, la gente lo puede tomar con menos confianza".

Redacción / NTV