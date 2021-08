Un espectacular “picadito” del mejor fútbol

El fútbol es uno de los fenómenos sociales más impactantes de los últimos tiempos. Todo lo que genera produce múltiples efectos que perduran más allá de lo imaginado. Si bien se presenta con matices, no propone una clara distinción de repercusión según las clases sociales, ni el género, ni las edades. Podrá hablarse de una mayoría de hombres que constituyen su audiencia primaria, pero no son pocas las mujeres que contemplan y participan de variados efectos colaterales. Incluso cada vez son más las cultoras del fútbol femenino, cada vez es más llamativa su evolución. Si se quisiera tomar alguna medición local, cabe apuntar que en la televisión argentina los programas dedicados exclusivamente a hablar de fútbol, ocupan cada vez más tiempo y más espacio. Obviamente, el protagonismo que ha ganado Lionel Messi en los últimos días es la más clara manifestación de todo lo señalado.

Sin embargo, sería erróneo pensar que se trata de un episodio aislado. En otro nivel, con otros valores y bajo distintas circunstancias, estas complejas negociaciones son rutina en el fútbol mundial. Incluso, en los más diversos rincones de la tierra hay clubes, hay equipos, hay dirigentes, hay federaciones y hay hinchas que palpitan a diario con los vaivenes de la actualidad futbolística. Cierto es que, en Argentina y en muchos otros lugares, no son pocas las familias que sueñan con tener entre sus integrantes a un exitoso jugador de fútbol que constituya una muy valiosa fuente de ingresos para todos. Sueñan “con que el nene los salve a todos”. Por incómodo que suene, el fútbol es reconocido en muchos sectores de la población como un vehículo cierto de movilidad social. Y vistos los guarismos que se manejan no sería una movilidad ni paulatina, ni pausada. Es más, vale disruptiva e impactante. Queda claro, entonces, que las variables a considerar exceden los ciento cinco metros por setenta que tiene un campo de juego. Y que, si bien en la cancha son once contra once, el número de involucrados en este particular negocio excede largamente a los supuestos veintidós protagonistas. Cada vez resulta más increíble la historia de “el Ñato” en la película argentina “El Hincha”, estrenada en 1951, escrita y protagonizada por Enrique Santos Discépolo. Además fueron guionistas Manuel Romero (director) y Julio Porter. Vale la pena rescatar allí la imagen pura y noble de un fanático del fútbol. Hoy sería brutal el contraste con tantos negocios y tantas otras cuestiones económicas y sociales a considerar.

Un aspecto de la noticia de la semana es que las deudas del Club Barcelona y sus precarias finanzas no pudieron superar las normas impuestas en Europa, y en España en particular, y se debió interrumpir la relación contractual que ligaba al astro rosarino con el club catalán. Una negociación muy particular que pone en jaque muchas teorías sobre el particular. Todos los participantes en la mesa de negociaciones perdieron. Ninguno de ellos pudo alcanzar el objetivo deseado, o por lo menos el declarado. El jugador se quería quedar en Barcelona, el club quería retenerlo, era una gran fuente de ingresos para todos, incluida la federación, y sin embargo debió partir entre lamentos y sollozos de todos los involucrados. Es muy correcto controlar y vigilar los manejos financieros, el mundo actual previene los desbordes en este sentido. Pero también resulta imprescindible conservar y contener las fuentes de ingresos más productivas. Pocas como el fenómeno Messi en el mundo del fútbol.

En horas, París armó su fiesta. Cubrió los requisitos, hizo su ofrecimiento y conmovió al mundo futbolero. Y no futbolero. Sin exagerar, la glamorosa capital de Francia alteró su ritmo habitual para recibir al famoso jugador. El entorno Messi lo constituyen su familia, y quienes negocian de un modo implacable en su nombre. No más lágrimas, todos felices y a la cancha. Antes de que empiece a rodar el balón, ya comenzó la vertiginosa facturación en todos los rubros involucrados. En París ya no hay camisetas, ni abonos, ni lamentos.