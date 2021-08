Sergio Hernández dejó la conducción del seleccionado de básquet

El entrenador del seleccionado argentino, Sergio 'Oveja' Hernández', anunció que su etapa finalizó luego de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el que el representativo argentino se despidió en los cuartos de final con Australia donde sufrió tres derrotas en cuatro partidos.

"Para mí se terminó la etapa Selección. Le vendría bien un cambio y empezar un nuevo proceso. Ddesde ya que va a tener todo mi apoyo", avisó de entrada el ahora ex seleccionador.

"Hay algunos que ya me quieren retirar. No tengo nada en vista, recién terminan los Juegos, y no tengo propuesta de ningún club. Hoy no soy el técnico de la Selección Argentina, terminé mi contrato y no me pude juntar con los dirigentes de la CAB", continuó.

Las palabras del propio Hernández le pusieron final a la posible renovación, tal como pidió Facundo Campazzo, la principal figura del seleccionado.

"La Selección es de todos. Yo no puedo dejar de pensar que los entrenadores que están en la Argentina no son partícipes de todo lo que logra el básquet argentino a nivel mundial. La Selección siempre me va a tener a disposición", explicó Hernández en una nota con el canal TyC Sports.

Por otro lado, el 'Oveja', uno de los entrenadores más importantes de la historia del básquet nacional, reconoció que no estuvieron a "la altura" de un juego olímpico, más allá del "alto nivel" de España, Eslovenia y Australia, los tres que vencieron al conjunto argentino.

Y también apuntó a un error propio como dejar a Gabriel Deck en el plantel tras su recuperación ajustada de coronavirus en relación a los tiempos, ya que el alero de Oklahoma City Thunder se contagió a dos semanas del inicio y se mostró muy por debajo de sus posibilidades.

"Deck no debería haber jugado, yo sé que la Covid-19 deja secuelas, y son cosas que debería haber leído antes", señaló Hernández.

Télam/MGE