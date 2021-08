Un momento trascendente para la democracia

El 12 de septiembre habrá elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en todo el país. Nuevamente los ciudadanos fueron convocados a elegir a sus representantes. Felizmente convocados, aun frente a una situación de pandemia que no ha concluido. Aunque para muchos la referencia resulte casi nostálgica, en la Argentina se debe celebrar la posibilidad de participar de elecciones libres, en las que cada mujer y cada hombre tiene la posibilidad de manifestar su voluntad sin más condicionamientos que los de la ley, la democracia y la sana convivencia. Sin imposiciones y sin dictadores que impongan su nefasta voluntad. No siempre fue así y resulta imprescindible recordarlo. Sin necesidad de entrar en algún revisionismo, es importante afirmar que, por ejemplo, entre 1976 y 1983 los argentinos no pudieron votar. Y no fue el único momento de la historia en que se cercenó esta posibilidad. Entonces, para muchos una jornada de votación es siempre auspiciosa, esperanzadora, imprescindible. El domingo 14 de noviembre tendrán lugar las elecciones generales que definirán quiénes ocuparán los espacios en juego.

Lo de abiertas refiere al hecho de que no solo los afiliados a un partido tienen la posibilidad de transformar a sus precandidatos en candidatos definitivos, sino que cualquier votante puede participar de la primaria de los distintos contendientes. Simultáneas porque la realizan todos los frentes o partidos al mismo tiempo, en una misma convocatoria. Y obligatorias porque ningún precandidato puede eludir esta instancia y porque todos los ciudadanos deben votar. Claramente, esto refiere a las elecciones para cargos nacionales; en el caso de San Luis, para elegir específicamente tres diputados nacionales. Se aplica, además, la Ley de Paridad de Género, que obliga a respetar de un modo equilibrado la cantidad de hombres y mujeres que aspiran a ocupar los diferentes espacios.

En el caso de cargos provinciales y municipales rige otra ley. Ya no serán las PASO, sino las PAS. La ausencia de la letra “O” indica que específicamente para la provincia y para los municipios no es obligatorio para los partidos ni para los ciudadanos participar de esta votación. Podrán presentarse los partidos o los frentes que así lo deseen y podrán votar los ciudadanos que quieran hacerlo. No sufragar en las PAS no implica incumplimiento alguno. Será el mismo día y en el mismo establecimiento en que se emita el voto para las PASO. Además, para estas categorías de cargos la legislación provincial obliga que las listas de legisladores provinciales o municipales estén encabezadas por mujeres. Aquí la legislación intenta concretar de un modo más cierto la ley de paridad, propiciando el pronto ingreso de mujeres a los espacios de decisión, de modo de alcanzar la mencionada paridad de género. Para ejemplificar lo dicho, para el caso del cargo de diputado provincial en el Departamento Pueyrredón puede apreciarse que, como no puede ser de otra manera, las nueve listas que se presentan cumplen este requisito y están encabezadas por mujeres.

Hay un variado abanico de propuestas. Hay ocho fuerzas que competirán por las tres bancas de diputado nacional, alguna de ellas presenta dos precandidatos para el mismo espacio. Y para lo demás, la situación varía según los distintos departamentos y localidades de la provincia. En algunos departamentos se elige senador provincial y en otros, diputados provinciales. Y, además de los integrantes de cada Concejo Deliberante, en algunas localidades se elige intendente.

A toda esta formalidad cada partido, cada candidato, deberá ponerle contenido. Deberán explicitar a la ciudadanía la razón de su postulación y los antecedentes que avalan esta mirada al futuro. Sin dudas el eje es San Luis. Será un buen momento para apreciar trayectorias y analizar, sobre todo, cuál fue la reacción de cada uno ante esta devastadora pandemia. Dichos y hechos. Decisiones y acciones. Habrá que valorar a quienes dieron la cara, a quienes cooperaron y sostuvieron la situación en los peores momentos. Bien vale la pena que los mejores de ellos ingresen al Congreso de la Nación.