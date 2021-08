Multas reavivan el conflicto entre artesanos y la Comuna de Merlo

La Asociación Civil de Artesanos de Merlo y el Comechingones analiza denunciar al Municipio o al Concejo Deliberante de la villa por las multas que les aplicaron en mayo pasado, según la entidad en forma irregular, cuando estaban en la plaza Sobremonte reclamando trabajar en ese paseo público.

“Estamos evaluando realizar una denuncia penal contra la Intendencia o el órgano legislativo, porque se niegan a abrir una investigación, debido a que es un hecho administrativo y rechazan tratarlo. También recurrimos a la Secretaría de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales porque consideramos que es violencia institucional”, resaltó la presidenta de la asociación, Alejandra Sosa.

Aseguró que el Concejo Deliberante recibió una nota de la jueza de Faltas, Lorena Coy, con el descargo de que ella había actuado en consecuencia y había mandado las actas recibidas en su despecho, pero sin el conocimiento de cómo habían sido labradas. “La jueza hizo un pedido de informe al área de Bromatología, pero tiene que darle curso el órgano legislativo, que debe abrir la investigación. La magistrada quiere saber cómo fueron los hechos”, explicó.

Recordó que hace unos meses el Municipio le permitió a la entidad instalarse y mostrar sus productos en la calle Becerra, entre Padre Tissera y Los Almendros, y luego una fecha para Semana Santa en la calle El Ciprés, al costado de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. “Nos quitaron ambos sectores sin explicarnos por qué. No nos convenía estar en esos lugares, por los días y horarios que nos daban, que no eran viables para nuestra actividad. Queríamos volver a la plaza Sobremonte y trabajar allí, como en varias oportunidades lo hizo la feria Franca”, señaló.

Por eso, los artesanos de la entidad decidieron manifestarse el 8 de mayo pasado en ese espacio público tradicional, reclamando por sus problemas. “Semanas después llegó a ocho domicilios una cédula de notificación del Juzgado de Faltas: por la violación de una ordenanza habían puesto multas con valores de entre 50 mil y 60 mil pesos”, dijo.

La presidenta de la asociación aseguró que los avisos estaban basados en actas que jamás les efectuaron. “Ningún funcionario se acercó a realizarnos ni labrarnos ningún acta, ya que las hicieron con ciertas irregularidades, son falsas y están faltando a la verdad”, denunció.

La mujer afirmó que uno de los firmantes de las constancias la hizo en el día y horario cuando supuestamente los artesanos estaban vendiendo en la vía pública y en esa fecha la persona no estaba en su función de trabajo. “Un conocido me dijo que los inspectores de Bromatología que efectuaron las multas las habían realizado bajo amenazas de sus superiores, al ser chicos jóvenes y sin experiencia”, aseguró.

Todos los sábados, los artesanos de la entidad se instalan mostrando sus productos, de diez de la mañana a seis de la tarde, y arman unos 40 puestos. “Nos manifestamos trabajando y juntamos firmas de apoyo también”, señaló.

La Asociación Civil de Artesanos de Merlo y el Comechingones está integrada por más de 170 familias, que son socios activos. Comenzó a trabajar en 2017 y desde 2019 tiene personería jurídica.

“Optaron por la vía judicial”

El concejal de San Luis Unido, Leonardo Rodríguez, manifestó que los ediles tuvieron varias instancias de diálogo con la asociación de artesanos y que la última fue en una banca del vecino en julio pasado. “Lo que sucedió fue que ellos optaron por la vía judicial y no nos dejó posibilidad de consensuar nada. Ahora hay que esperar que el juez resuelva la situación”, señaló.

Afirmó que el Ejecutivo municipal está intentando acordar más allá de la judicialización, porque el aspecto que brindan los artesanos en el paseo público con esos carteles no es lo que quiere el turista cuando visita Merlo. “El posible cliente no viene a buscar a la villa ese tipo de manifestaciones en la plaza”, resaltó.

El concejal del oficialismo comunal aseguró que el de los artesanos no es un reclamo por no poder trabajar. Ellos incumplen una ordenanza que establece que en ese sector no se puede ejercer comercio y también infringieron varios decretos nacionales durante la pandemia, el año pasado, aseguró.

Según Rodríguez, en la villa están los Artesanos de Merlo, que nuclean a todos de la zona, y la Asociación Civil de Artesanos de Merlo y el Comechingones, integrada por algunos merlinos, de otros puntos de la región y de la provincia de Córdoba. “En esa entidad la mayoría es de afuera y nosotros siempre hemos priorizado darles un lugar a los artesanos nuestros”, manifestó.

Consultada por El Diario, la oficina de prensa de la Municipalidad comunicó que los artesanos decidieron ir a la Justicia y cuando esta se expida, analizarán qué postura adoptar. Por tal motivo, por ahora el intendente, Juan Álvarez Pinto, no se referirá al tema, respondieron.