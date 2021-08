Tres medallas, varios retiros y la nostalgia del final

Los Juegos dejaron varias sensaciones. Las medallas del rugby seven, Las Leonas y el vóley, más los retiros de Luis Scola, Paula Pareto, Pedro Ibarra y Belén Succi. Además, Santiago Lange y Cecilia Carranza confirmaron que no seguirán compitiendo juntos. Muchas novedades en tan poco tiempo.

En la previa se sabía que iban a ser unos Juegos austeros en lo que a preseas se refería. La pandemia les jugó en contra a los deportistas argentinos, que estuvieron mucho tiempo sin entrenar, mientras que en otros lugares del planeta seguían con la actividad.

Lo importante es capitalizar todo. Que los retiros no nos golpeen, sino por el contrario: hay que aprovecharlos para que sigan ligados al deporte. Figuras como Scola, Pareto, Ibarra y Succi pueden aportar mucho para el crecimiento. Sus experiencias serán claves para trabajar por un deporte amateur mejor.

De todo se aprende. Hay que corregir los errores y potenciar las virtudes. El rugby consiguió una medalla histórica. Hay que seguir por esa senda para que en París 2024 por lo menos se esté en la lucha. El vóley entró en la conversación de nuevo. La foto del abrazo de Conte, entre padre e hijo, debe servir no solo para emocionarse, sino también para trabajar y que no pasen otros 33 años sin preseas. La plata de Las Leonas es un claro ejemplo de que con trabajo idóneo los resultados llegan. No solo por este podio, sino porque la Selección de hockey, de Sidney 2000 a esta parte, siempre consiguió medallas, a excepción de Río 2016, que fue diploma olímpico.

Es hora de mirarse a la cara y decir todo. Si queremos resultados se necesita más apoyo. Si deseamos medallas es necesario más compromiso, pero no de los atletas, sino de la dirigencia. El fútbol lo sufrió en carne propia. Los clubes priorizaron sus intereses y no prestaron a los jugadores. Por suerte, en los otros deportes sigue la bandera del espíritu olímpico, una llama que ojalá nunca se apague.