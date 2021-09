Un deportista sanluiseño en Valencia I

El viernes 17 de septiembre el pelotari argentino Alfredo “Puly” Villegas ganó la Copa del Mundo de pelota goma masculina frontón treinta metros en Valencia, España. La final la disputó contra un jugador local, nacido en las Islas Canarias. El certamen se organizó en dos zonas de cinco equipos. Clasificado segundo en su zona, le tocó enfrentar en semifinales al que era considerado el mejor equipo del mundo. Con un descomunal esfuerzo físico le ganó en tres sets el jueves 16 a México. Al día siguiente fue la final. Esta crónica podría continuar imparcial y rutinaria. Sucede que el "Puly" Villegas nació en San Luis. Y esto empieza a torcer una historia cargada de matices. Matices que, vale advertir, en adelante serán descriptos con absoluta subjetividad. El torneo se disputó en la cancha que eligieron los españoles, con la absoluta supervisión de la Federación Internacional de Pelota Vasca dirigida, obviamente, por españoles. La pelota con la que se disputaron los encuentros la eligieron los españoles. El representante argentino se vio impedido de usar su habitual paleta de carbono, dado que esa marca no fue homologada por las autoridades. Usó la vieja y querida paleta de madera ante el asombro de propios y extraños. A esta altura está claro que la usó a la perfección. Argentina fue campeona del mundo en esta especialidad respetando a rajatabla todas las normas y disposiciones que había que respetar.

Son muchos más los matices, y brota incontenible la subjetividad que invita a derramar justificadísimos elogios por doquier. Vale la pena, entonces, recurrir a la opinión de los comentaristas de la transmisión española de la final ante Gustavo “Guti” Vidal. Final disputada con árbitro valenciano y árbitra mexicana. Son palabras de especialistas en la materia, emitidas en vivo, en caliente y en un español riquísimo. Se van a obviar los signos ortográficos de exclamación que corresponderían, pues todo fue dicho de un modo enfático y exclamativo: “…Esto va a estar muy igualado. Juega contra 'Guti' y contra la grada. Qué duro pega Alfredo todo el rato, está enchufadísimo. Le planta cara jugando en casa, y están en la grada el papá, la mamá y la novia del jugador español. Mama mía lo que acaba de hacer, qué pelotazo acaba de soltar 'Puly'. Está on fire Villegas. Esto ya parece que va a ser largo. El argentino llega a todas, qué carrerón. Qué recital está dando. Está arrasando el juego. Es un tío que impresiona. La estrategia es perfecta, la ejecución también, una clase maestra. Este set tiene color 'albiceleste'. Cómo domina el espacio, la sensación es maravillosa. El partido que está haciendo Villegas es impresionante...”. Por las dudas se reitera, todo esto fue dicho en España por comentaristas españoles. Y va el remate: “Es probablemente el jugador ambidiestro más completo que ha dado este deporte”.

Se puede seguir largo rato con los matices. Todo fue en el desgraciado marco de la pandemia que, obviamente, perjudica a todos. Claro que a tantos kilómetros las complicaciones se multiplican y los viajes se dificultan. Sobre todo si se contratan con escalas y múltiples dificultades, si se llega a horas del comienzo de la competencia y si toda la logística es bien criolla, atada con alambre y sostenida a pulmón. A esta altura, está bien claro lo que son los pulmones del "Puly". Un personaje entrañable, bien puntano, familiero, muy amigo de sus amigos. Enamorado para siempre de este deporte que lleva en la sangre y que lo desvela y lo obsesiona. Este mundial es su objetivo desde hace años. No es nuevo en esto de ganar, Guadalajara y Lima son suficientes referencias. Un deportista que se entrena cada día de su vida. Que no aflojó ni en pandemia, cuando transformó el garaje de su casa en un gimnasio. Pero claro que no se trata de un martirio, se trata de una elección de vida. Que no le permite aflojar nunca y que lo obliga a una dieta alimentaria más que exigente. Que lo lleva a Buenos Aires para clasificar para estos grandes acontecimientos.

Seguimos mañana