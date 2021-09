La odisea de un niño de 9 años terminó en el puesto de Desagüadero

El control policial en Desagüadero detectó que el niño de 9 años no viajaba de manera legal con los otros dos mayores. Foto: El Diario

La detención de la mujer de 26 años en la Estación de Interconexión Regional (EDIRO) ocurrida este lunes, trajo consecuencias no deseadas para su hijo de 9 años. Porque en la noche de este martes, el niño fue demorado por personal policial a cuando viajaba junto con dos mayores en un auto desde San Luis a Mendoza.

En el puesto limítrofe de Desagüadero, los Policías que realizaban los controles, detectaron que el menor no estaba con sus padres, ni con ninguna persona autorizada por ellos a viajar; con lo cual debieron derivar al niño a la Comisaría del Menor (Cenaf) y a los dos hombres a la comisaría de Balde para realizarles el trámite de averiguación de antecedentes.

Según contó Juan Hauría, jefe de la comisaría de Desagüadero, “el procedimiento se realizó pasada la medianoche de ayer (martes) cuando en un auto vimos que viajaban dos mayores y un niño de 9 años. Al solicitarles la documentación confirmamos que ninguno era el padre del menor. El niño nos refirió que uno de ellos era su tío (hermano del padre), pero al no tener la documentación que acreditara tal parentesco y al no llevar con ellos una autorización expresa de los tutores tuvimos que detenerlos”.

Hauría comentó que al hacer las averiguaciones de rigor confirmaron que “la madre de este chiquito era la señora que lunes fue detenida en un procedimiento de la Brigada de Lucha contra el Narcotráfico en la Terminal de Ómnibus de San Luis donde quedó detenida y además con ella también viajaba otro de sus hijos; que luego del procedimiento fue llevado con su abuela materna que vive en la ciudad de San Luis”.

Como la madre estaba detenida y a disposición del Juzgado Federal, ella le pidió a su ex pareja que recibiera al chico hasta que pudiera aclararse su situación procesal. Así fue que un hermano del padre llegó a San Luis procedente de Mendoza con la intención de llevar al nene con su papá. Pero al comunicarse con su progenitor, se llevaron una gran sorpresa porque el hombre les dijo que él no tenía relación con esos chicos y no quería hacerse cargo de la situación.

El subcomisario Martín Moyano, a cargo de la Comisaría del Menor, confirmó que “alrededor de las cinco de la mañana el nene fue restituido a su abuela luego de que personal de nuestra dependencia fuera a buscarlo a Desagüadero. Al llegar hicimos todas las averiguaciones pertinentes, nos comunicamos con Florencia Puerto que es la secretaria del Juzgado de Familia y ella decidió que sea restituido al domicilio de su abuela materna; procedimiento que cumplimos como marca la ley en estos casos”.

MGE