Pasado y presente de un mes siempre intenso

El 11 de septiembre de 1888 falleció en Asunción del Paraguay Domingo Faustino Sarmiento y, en su memoria, en la Argentina se conmemora, cada año en esa fecha, el Día del Maestro. Sarmiento fue presidente de la Nación, senador nacional, gobernador de San Juan y ministro del Interior. Además, fue docente, escritor, periodista y militar. El homenaje se extiende a todas las mujeres y los hombres que abrazan el entrañable oficio de enseñar. El mayor reconocimiento en este septiembre pasará por rescatar y agradecer el notable esfuerzo realizado para sostener y contener la educación en pandemia.

“…El 11 de septiembre de 1973, al amanecer, se sublevó la Marina y casi enseguida lo hicieron el Ejército, la Aviación y, finalmente, el Cuerpo de Carabineros, la Policía chilena. Salvador Allende fue advertido de inmediato, se vistió de prisa, se despidió de su mujer y partió a su oficina, dispuesto a cumplir lo que siempre había dicho: 'De La Moneda no me sacarán vivo…'. El Palacio quedó desvalido y las grandes puertas de madera con remaches de hierro forjado fueron cerradas por dentro… Allende se despidió de su amigo de tantos años: 'No renunciaré, saldré de La Moneda solo cuando termine mi período presidencial, cuando el pueblo me lo exija, o muerto'. Entretanto, las unidades militares a lo largo y ancho del país caían una a una en manos de los golpistas y en los cuarteles comenzaba la purga entre aquellos que permanecieron leales a la Constitución; los primeros fusilados de ese día vestían uniforme. El Palacio estaba rodeado de soldados y tanques, se oyeron unos disparos aislados y luego una balacera cerrada que perforó los grandes muros centenarios e incendió muebles y cortinas en el primer piso. Allende salió al balcón con un casco y un fusil, y disparó un par de ráfagas, pero pronto alguien lo convenció de que eso era una locura y lo obligó a entrar. ‘Se equivocaron conmigo, traidores’, fue su respuesta. Entonces le anunciaron que comenzaría el bombardeo aéreo. Quedaba muy poco tiempo. El presidente se dirigió por última vez al pueblo a través de la única emisora de radio que aún no estaba en manos de los militares insurrectos. Su voz era tan pausada y firme, y sus palabras, tan determinadas, que esa despedida no parece el postrer aliento de un hombre que va a morir, sino el saludo digno de quien entra para siempre en la historia. Los bombarderos volaron como pájaros fatídicos sobre el Palacio de La Moneda… El fuego y el humo envolvieron el primer piso y comenzaron a invadir los salones del segundo... La tropa de asalto del Ejército entró por los boquetes del incendio, ocupó la planta baja en llamas y ordenó con altavoces a los ocupantes que bajaran por una escalera exterior de piedra que daba a la calle. Allende comprendió que toda resistencia acabaría en una masacre y ordenó a su gente que se rindiera, porque serían más útiles al pueblo vivos que muertos. Se despidió de cada uno con un firme apretón de manos, mirándolo a los ojos. Salieron en fila india, con los brazos en alto. El presidente permaneció con el fusil en la mano junto a la bandera chilena rota y ensangrentada del Salón Rojo en ruinas. Los soldados irrumpieron con las armas listas. La versión oficial es que se puso el cañón del arma en la barbilla, disparó y el tiro le destrozó la cabeza…”. (“Paula”, de Isabel Allende).

El atentado a las Torres Gemelas de Nueva York fue parte de cuatro acciones terroristas suicidas, cometidas el 11 de septiembre de 2001 por la organización terrorista Al Qaeda, en territorio de los Estados Unidos.

Los atentados consistieron en el secuestro de cuatro aviones comerciales, que fueron utilizados para ser impactados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Uno de los aviones tenía por objetivo el Capitolio, pero cayó a tierra debido a un enfrentamiento que tuvo lugar a bordo del aparato entre los terroristas y un grupo de pasajeros que intentó detenerlos. Debido a los daños estructurales y los incendios provocados por el impacto, los dos rascacielos conocidos como Torres Gemelas se derrumbaron durante las dos horas siguientes al ataque, provocando gran cantidad de muertes y daños a los edificios vecinos.

Así es septiembre. Intenso. Y vendrán el Día del Estudiante y el Día de la Primavera. Y el domingo 12 de septiembre serán las PASO, para renovar los cuerpos legislativos en todo el país. A niveles nacional, provincial y municipal. En septiembre se conmemora el pasado, se vive un intenso presente y, en este caso, se define el futuro.