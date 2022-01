Dania Peralta hizo un mural en el parque de las naciones: vegetación sobre la falda

Ir al Parque de las Naciones a correr, andar en bicicleta o simplemente tomar unos mates es una actividad muy común entre puntanas y puntanos, sobre todo en el verano. Una pared de rosas, espinillos y abejas merodeadoras llama la atención de uno de los visitantes que, inmediatamente, agarra su celular, acomoda su rostro en el cuadro y, rodeado de vegetación autóctona, toma una selfie en la selva ficticia de colores que salta de la pared.

La artista plástica Dania Peralta plasmó su concepción de la naturaleza puntana en una de las paredes del Parque de las Naciones. El mural, que le llevó solamente cuatro horas dibujarlo y varias tardes de pintado, mide aproximadamente 12 metros de largo por tres de alto. Lo realizó con diversos colores en látex acrílico para exteriores y, sobre todo, mucha pasión.

“La inspiración fueron las plantas autóctonas, miraba y observaba las que están en el parque y me dieron ganas de representarlas. Es un mural realista en el que me dieron la libertad de interpretar cuál es la vegetación que yo veía y quería plasmar allí”, explicó Dania, quien nombró a su obra como “Botánica silvestre”, un estilo de pintura y dibujo que le atrae desde siempre.

A diferencia de trabajos anteriores, entre los que se encuentra un mural que pintó en un bar del centro, la artista está acostumbrada a realizar piezas con flores y plantas caribeñas acompañadas de sus tonalidades cálidas y llamativas. Esta vez quiso conectarse con sus raíces, nunca tan literal.

Para Dania el mayor desafío fue ser precisa en la morfología de los animales y las flores elegidas, además de la complejidad de lograr proporciones realistas en un lienzo en vertical. Ambos objetivos los logró a la perfección gracias a la ayuda de dos alumnos, Florencia y Joaquín, quienes la acompañaron en el paso a paso.

Peralta es la encargada del taller de pintura "Los colores nuestra libertad", que a finales del año pasado realizó una megamuestra con más de cien obras surgidas en el atelier por parte de sus entusiastas alumnos.

“Paso mucho tiempo en el taller y los fines de semana son de escapada al campo. Es lo que me mantiene despierta y con ganas de seguir en el arte. Es lo que mejor me hace sentir a la hora de expresarme”, manifestó la mujer de 32 años. Su próximo proyecto será en febrero y consta de otro mural en el parque, pero esta vez enfocado en una especie particular: las suculentas.

Dania empezó a pintar a los seis años. Sus primeras pinceladas fueron sobre la falda y bajo las expertas manos de su abuela. Un año después falleció, pero no sin antes heredarle la pasión por la pintura a su nieta.

“Siempre mi familia me apoyó, yo creo que porque vieron ese espíritu que aprendí de la enseñanza de mi abuela”, reflexionó la pintora de naturaleza que transmite calidez tanto en sus piezas como en sus palabras. Y finalizó: “Ahora puedo decir que hace diez años vivo de lo que amo”.

Redacción/MGE