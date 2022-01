La resistencia con colores e ideario en la realidad

El primer recuerdo de Gonzalo Álvarez es de un lápiz y un papel, o cualquier superficie donde se pudiera dibujar. Siempre fue su juego, su mundo y su manera de hacer catarsis, de transportarse a universos de ensueño donde todo está permitido. Esta pasión, que poco a poco se convirtió en su profesión y su manera de vivir, lo llevó a recorrer diferentes lugares del mundo, donde pudo plasmar su arte en paredes enteras; desde Tilcara, Jujuy, hasta Malta, la isla del sur de Italia.

Desde 2020, Gonzalo, alias "El Gordo", vive sus días entre las sierras de Cortaderas, el lugar que le dio la mayor inspiración para su arte. La semana pasada inauguró la exposición "Onírica popular" en la Casa del Poeta, en Merlo. La muestra, que representa el mundo interno donde habitan y mutan los sueños de los sectores populares, un lugar a donde según el artista todos quieren ir, pero solo pueden llegar aquellos que aún creen en la justicia social, estará disponible hasta el 17 de enero.

Hay dos momentos en la vida de "El Gordo" que marcaron su carrera artística. La estimulación de sus padres, que desde los 5 años lo incentivaron a que aprenda pintura, cerca de su casa en Buenos Aires, donde hizo sus primeros cuadros al óleo y tuvo su primera exposición; y su profesor de caricatura, el reconocido Luis Ordoñez.

Pero los mayores puntos de inflexión en su profesión fueron su primer mural en Tilcara, donde tuvo una especie de revelación, y cuando estuvo en Europa pintando para un hostel, que le intercambiaba el trabajo por un cuarto y el almuerzo.

“Me fui a pintar a Malta y estuve dos meses. Allí traté de dejar mi mejor trabajo, laburaba por la madrugada. Cuando terminé, el dueño del hostel me ofreció contratarme como pintor. Lo dejé en standby; viajé un par de meses y luego me llamó para decirme que formalizaba ese ofrecimiento y que me contrataba para pintar". En ese momento, Álvarez oficializó su trabajo y empezó a cobrar. "Supe que mal o bien, más arriba o más abajo, eso era lo que quería hacer toda mi vida. Encontré mi propósito, mi lugar, lo que me llena como persona”, expresó el artista.

En "Onírica popular", "El Gordo" muestra imágenes que, según explicó, son experiencias de la vida que se van acumulando en la cabeza, en el subconsciente, y que terminan manifestándose en la vida diaria. “En las pinturas se pueden reconocer los lugares y ciertos personajes, que si bien habitan en un universo onírico y en imágenes surrealistas, como se interpreta en los sueños, solo llegan a ver, percibir y convivir con ellas quienes de verdad son conscientes de la historia, del valor de la cultura y de las fiestas populares; de la fuerza de los obreros y obreras de los pueblos originarios”, remarcó.

La muestra contiene imágenes de carnavales y fiestas que se repiten en las comunidades andinas, en las comidas que representan el paladar de los pueblos, y es parte de la identidad, de los colores, del tipo de construcción. Gonzalo trató de mostrar también el sufrimiento, la resistencia al paso de la historia. "Una historia impuesta por hombres —en su mayoría— que han invadido territorios y desplazado a las comunidades originarias de esos lugares. Es

una reivindicación de estos mundos y de las personas que integran, que resisten y hacen perdurar la cultura popular”, describió.

Redacción/MGE