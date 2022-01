"Fulanas de jarana": la risa que moldea las uñas

Todo lo que sucede dentro del consultorio estético de Alejandra Ramos se conocerá en “Fulanas de jarana”, el show de stand up que la esculpidora de uñas preparó especialmente para compartir su humor con las mujeres puntanas. En un show exclusivamente femenino, Alejandra se subirá por primera vez al escenario como parte de su sueño por ser actriz y con la ayuda de sus amigas Carolina Díaz Alba y Gisella Bogado. La cita será hoy a las 22 en All Right, con entradas a 400 pesos.

Alejandra expresó que el espectáculo tuvo su inicio dentro de su centro de estética porque las mujeres que asisten para arreglar sus uñas de las manos o de los pies se encuentran con una atención personalizada repleta de risas, emociones, juegos y premios. “Sabés cómo entrás pero no cómo salís. Seguramente pasará lo mismo en el bar”, contó Alejandra, quien se dedica a la belleza de las manos hace 16 años, aunque siempre deseó merodear por el mundo artístico.

“Los sueños están para trabajarlos y cumplirlos, y acá estamos. Quizás sea debut y despedida pero nadie nos saca el intento de hacerlo”, expresó la humorista con simpleza y el autoestima al cien por ciento, a tal punto que aseguró que, gracias a sus amigas y sus clientas, pudo animarse a salir de su zona de trabajo y compartir el talento con los demás.

La comediante aseguró que en el show de hoy habrá risas y carcajadas por doquier, también juegos, premios y ventas de todo tipo para aprovechar el momento. “Hablaremos de la sexualidad a los cuarenta años, las frustraciones, los amores y la actualidad. Será una verdadera charla de mujeres”, adelantó.

Redacción/MGE